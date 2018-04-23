«Она должна быть умнее меня»: какие девушки привлекают ЧиМина из BTS?

Популярность — это не только безграничная любовь поклонников, но и сплетни, бесконечные догадки и вмешательства в личную жизнь. Вокалист BTS Пак ЧиМин знает об этом не понаслышке: музыканту неоднократно приписывали отношения с различными девушками.

Например, сейчас многие поклонники группы уверены: ЧиМин встречается с Сыльги, одой из участниц группы Red. В качестве доказательства этих отношений поклонники музыканта приводят в пример с церемонии вручения-го года: смущение ЧиМина, нежные взгляды девушки, тщетные попытки не выдать себя — все это убедило фанатов в том, что эти двое встречаются. Как оказалось, участник вовсе не обижается на столь бурные обсуждения своей личной жизни. Наоборот, он относится к этому с юмором и не прочь сам иногда подшутить над поклонниками. Все же помнят его селфи с очаровательной темноволосой девушкой? Фанаты уже успели высказать свое одобрение и назвать их «красивой парой», когда выяснялось, что за незнакомкой скрывается никто иной, как Шуга. Прикид японской школьницы был нужен музыканту для съемок клипа. Так или иначе, официально ЧиМин все еще свободен. Более того, музыкант охотно рассказывает журналистам о том, какой должна быть его идеальная избранница. Музыкант любит общительных и «милых» девушек. «Она должна быть умнее меня», — поделился парень в одном из своих интервью.

Во внешности девушки участника привлекают в первую очередь длинные волосы. Ах да, для него очень важно, чтобы девушка была ниже его ростом. Кроме того, сам он терпеть не может, когда кто-то называет его «маленьким».

С такими запросами надо и самому выглядеть соответствующим образом. Возможно, именно поэтому ЧиМин серьезнее других участников подходит к вопросу своего внешнего вида и физической формы: музыкант следит за своим питанием и регулярно занимается спортом.

Ну что, девочки, кому красавца?