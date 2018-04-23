Ещё
«Она должна быть умнее меня»: какие девушки привлекают ЧиМина из BTS?
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Она должна быть умнее меня»: какие девушки привлекают ЧиМина из BTS? 

Popcake.tv 46 минут назад
Фото: Popcake.tv
Популярность — это не только безграничная любовь поклонников, но и сплетни, бесконечные догадки и вмешательства в личную жизнь. Вокалист BTS Пак ЧиМин знает об этом не понаслышке: музыканту неоднократно приписывали отношения с различными девушками.
Например, сейчас многие поклонники группы уверены: ЧиМин встречается с Сыльги, одой из участниц группы Red. В качестве доказательства этих отношений поклонники музыканта приводят в пример с церемонии вручения-го года: смущение ЧиМина, нежные взгляды девушки, тщетные попытки не выдать себя — все это убедило фанатов в том, что эти двое встречаются. Как оказалось, участник вовсе не обижается на столь бурные обсуждения своей личной жизни. Наоборот, он относится к этому с юмором и не прочь сам иногда подшутить над поклонниками. Все же помнят его селфи с очаровательной темноволосой девушкой? Фанаты уже успели высказать свое одобрение и назвать их «красивой парой», когда выяснялось, что за незнакомкой скрывается никто иной, как Шуга. Прикид японской школьницы был нужен музыканту для съемок клипа. Так или иначе, официально ЧиМин все еще свободен. Более того, музыкант охотно рассказывает журналистам о том, какой должна быть его идеальная избранница. Музыкант любит общительных и «милых» девушек. «Она должна быть умнее меня», — поделился парень в одном из своих интервью.
Во внешности девушки участника привлекают в первую очередь длинные волосы. Ах да, для него очень важно, чтобы девушка была ниже его ростом. Кроме того, сам он терпеть не может, когда кто-то называет его «маленьким».
С такими запросами надо и самому выглядеть соответствующим образом. Возможно, именно поэтому ЧиМин серьезнее других участников подходит к вопросу своего внешнего вида и физической формы: музыкант следит за своим питанием и регулярно занимается спортом.
Ну что, девочки, кому красавца?
Popcake.tv: последние новости
Дакоту Джонсон бросил бой-френд? Все парни Селены Гомес. От Ника Джонаса до Джастина Бибера Кристен Стюарт бросает Стеллу Максвелл?
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
С кем звезды изменяют своим знаменитым мужчинам7
Чем мужчины чувствуют разницу между женщинами8
Настя Каменских полностью разделась для фото111
Зачем женщинам нужен секс без оргазма20
Звезды девяностых, которых сегодня не узнать33
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:24
Парень признался в любви на «Тотальном диктанте»
Любовь
03:25
Настя Каменских полностью разделась для фото
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
00:15
Кардашьян удивила поклонников шерстяными трусами
Звёзды
00:55
Звезда «Интернов» заинтриговал поклонников
Звёзды
01:00
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом
Звёзды
01:00
Киркоров закинул поющую Бузову на плечо
Звёзды
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение