Костромичка впервые взяла телефон мужа и не поверила глазам

Костромичка впервые взяла телефон мужа и узнала, что у него есть другие увлечения. Как узнал KOSTROMA.TODAY, женщина поделилась историей в соцсетях.

Как выяснилось, женщина никогда не копалась в телефоне мужа и даже не знала паролей от его соцсетей. Сотовый супруга она брала только в одном случае — когда он просил принести ему телефон, если кто-то звонит.

В общем, мечта, а не женщина.

Но однажды мужчина сам попросил жену зарегистрировать его в одном популярном приложении. Для аватарки надо было добавить фото, костромичка машинально нажала на «добавить из альбома». И тут-то ее ждал сюрприз: альбом с фотографиями неизвестной девушки. При этом самой яркой деталью одежды у незнакомки были красные трусики.

Реакцию костромички несложно представить.

Впрочем, судя по ее посту, она отнеслась к ситуации с юмором, да и сам «изменник» как-то оправдался. А в комментариях многие костромичи написали: не стоит трогать телефоны любимых — как говорится, меньше знаешь, лучше спишь.