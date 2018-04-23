Праздник продолжается! Кортни Кардашьян и Юнес Бенджима уехали в Диснейленд 

Недавно самой старшей из сестер Кардашьян-Дженнер стукнуло 39. Сначала Кортни отпраздновала день рождения в кругу семьи, потом отправилась в романтическую поездку со своим бойфрендом Юнесом Бенджимой (25), а после закатила домашнюю вечеринку для близких друзей. Но это еще не все.
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Теперь телезвезда и ее возлюбленный отправились в Диснейленд. Там они были с мамой Кортни Крис Дженнер (62), ее бойфрендом Кори (36) и детьми Пенелопой (5) и Мейсоном (8).
https://www.youtube.com/watch?v=K7sZZX5NaBA
Фото смотри здесь.
Какие счастливые!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/prazdnik-prodolzhaetsya-kortni-kardashyan-i-yunes-bendzhima-uehali-v-disnejlend/