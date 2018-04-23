Сколько живет любовь: Как он 3 раза приглашал ее на свидание, но она все время отказывала…

Что бы ни говорили циники, хочется верить, что вечная любовь существует. Прожить жизнь с одним человеком, пройти с ним все испытания, радости и горести — разве это не счастье? Кто-то может думать по-другому, но эти 10 супружеских пар, прожившие вместе долгие годы, подтверждают, что любовь может длиться и приносить радость вечно! «Мы прожили вместе больше 25 лет. И это время прошло так быстро, что сейчас хочется вернуться в молодость и снова пережить приятные моменты много-много раз».

«Я бы хотел вернуться в прошлое и сказать самому себе во время свадьбы, что моя любимая всю оставшуюся жизнь будет мне верным другом и настоящим вдохновением. Случись такое, я был бы в тот день в сотни раз счастливее…».

«Мне удалось влезть в свой свадебный пиджак! И серьги я надела те же».

«Если бы у меня была возможность изменить свое прошлое, я бы ею не воспользовалась. С этим человеком я нашла счастье, о котором даже не мечтала!».

«Мы уже 44 года вместе. И свадебное платье до сих пор на мне хорошо сидит! Ну или почти…».

«Мы поженились спустя пару недель после знакомства. И я не жалею об этом. Конечно, нам пришлось многое пережить, но мы всегда стойко преодолевали трудности. Вместе».

«Он 3 раза приглашал меня на свидания. И я все время отказывала. Но на четвертый я не смогла устоять перед его напором, и через 3 месяца состоялась наша свадьба».

«Наше главное счастье — это двое прекрасных детей. И то, что мы есть друг у друга».

«Помню нашу свадьбу: мы были очень молоды и очень амбициозны. Нам казалось, что мы можем сделать все, что захотим. Как ни странно, так и получилось. Прошло уже столько лет, а мы все еще вместе».

«Я хотела бы стать его женой намного раньше, чем это произошло в действительности. Потому что сейчас я все чаще думаю о том, как много мы потеряли, когда еще не были вместе…».

Возможно, многие скажут, что эти пары — это скорее исключение, чем правило. Но мы верим, что это не так! Если вам известны подобные примеры, обязательно расскажите нам о них в комментариях. И не забудьте рассказать о статье друзьям и знакомым, чтобы они тоже могли поделиться своим мнением!