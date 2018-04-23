Ещё
У Тимура Батрутдинова новая девушка! И это не Бузова
Далее:
Читайте также:
Ещё

У Тимура Батрутдинова новая девушка! И это не Бузова 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
О личной жизни резидента Comedy Club Тимура Батрутдинова (40) почти ничего не известно. Какое-то время он встречался с Дарьей Кананухой (27), победительницей шоу «Холостяк», в котором участвовал Тимур, но они расстались через пару месяцев после финала проекта.
Из предполагаемых романов — только отношения с Ольгой Бузовой (32). Да и то Оля не раз заявляла, что они с Тимуром просто друзья.
Но неожиданно в Сети заговорили — у Тимура наконец-то появилась возлюбленная. Новую девушку комика зовут Алиса. Ей 25 лет, она не работает и учится в магистратуре.
Портал «СтарХит» цитирует слова инсайдера: «Они познакомились совершенно случайно в кафе около месяца назад. Ему понравилось, что Алиса не современная силиконовая кукла, а скромная, с естественной красотой. Тимур выглядит влюбленным. Вырывается со съемок посреди ночи на час и мчит на встречу с ней, а потом снова возвращается».
А вот сам Тимур снова увиливает от ответа: «Какая девушка? У меня много привлекательных знакомых. Но не буду скрывать: сейчас мое сердце не свободно. И возможно, вы скоро ее увидите».
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/u-timura-batrutdinova-novaya-devushka-kto-ona/
Peopletalk: последние новости
Новая серия «Холостяка»: Даша Клюкина покинула проект? В шоу «Холостяк» участница призналась Криду в чувствах и … покинула проект! Главные слухи Голливуда: девушка Роба Кардашьяна беременна, Марк Джейкобс – наркоман, а Джей Зи продолжает изменять Бейонсе
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с королевой красоты после атаки кислотой73
Чем мужчины чувствуют разницу между женщинами16
Зачем женщинам нужен секс без оргазма24
Мужские истории о худших знакомствах на одну ночь10
Настя Каменских полностью разделась для фото119
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:24
Парень признался в любви на «Тотальном диктанте»
Любовь
03:25
Настя Каменских полностью разделась для фото
Звёзды
06:58
Оптические иллюзии, которые заставят ваш мозг напрячься
Психология
04:22
Головоломки, которые под силу только самым умным
Психология
01:37
Что стало с королевой красоты после атаки кислотой
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
00:15
Кардашьян удивила поклонников шерстяными трусами
Звёзды
00:55
Звезда «Интернов» заинтриговал поклонников
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение