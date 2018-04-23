У Тимура Батрутдинова новая девушка! И это не Бузова

О личной жизни резидента Comedy Club Тимура Батрутдинова (40) почти ничего не известно. Какое-то время он встречался с Дарьей Кананухой (27), победительницей шоу «Холостяк», в котором участвовал Тимур, но они расстались через пару месяцев после финала проекта.

Из предполагаемых романов — только отношения с Ольгой Бузовой (32). Да и то Оля не раз заявляла, что они с Тимуром просто друзья.

Но неожиданно в Сети заговорили — у Тимура наконец-то появилась возлюбленная. Новую девушку комика зовут Алиса. Ей 25 лет, она не работает и учится в магистратуре.

Портал «СтарХит» цитирует слова инсайдера: «Они познакомились совершенно случайно в кафе около месяца назад. Ему понравилось, что Алиса не современная силиконовая кукла, а скромная, с естественной красотой. Тимур выглядит влюбленным. Вырывается со съемок посреди ночи на час и мчит на встречу с ней, а потом снова возвращается».

А вот сам Тимур снова увиливает от ответа: «Какая девушка? У меня много привлекательных знакомых. Но не буду скрывать: сейчас мое сердце не свободно. И возможно, вы скоро ее увидите».

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