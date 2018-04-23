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Новый роман? С кем Кендалл Дженнер флиртовала на «Коачелле»?
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Новый роман? С кем Кендалл Дженнер флиртовала на «Коачелле»? 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Кендалл (22), наверное, единственная из семьи Кардашьян-Дженнер, кто не любит внимания общественности и держит свою личную жизнь подальше от чужих глаз. Именно поэтому нам остается только догадываться, с кем же встречается модель.
Так, в Сети появилась информация о том, что прошедший уикенд Дженнер снова провела на «Коачелле» в компании своей подруги Хейли Болдуин (21). По словам очевидцев, там Кендалл флиртовала с американским диджеем Дипло (39). «Кендалл и Дипло были увлечены друг другом на вечеринке. Было много прикосновений и объятий. Они прекрасно проводили время вместе. Дипло гладил ее по руке. Они были в отличном настроении», — поделился инсайдер. Неужели у модели новый роман?
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Напомним, недавно Кендалл рассталась со своим бойфрендом Блейком Гриффином (29), с которым встречалась около полугода. Правда, на прошлой неделе парочку заметили вместе на свиданиии в ресторане.
А ты как думаешь, кто подходит Дженнер больше? Голосуй!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/novyj-roman-s-kem-kendall-dzhenner-flirtovala-na-koachelle/
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