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Джастин Тимберлейк и Джессика Бил не отходили друг от друга на свадьбе друзей
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Джастин Тимберлейк и Джессика Бил не отходили друг от друга на свадьбе друзей 

Журнал ОК! 2 часа назад
Ченнинг Татум и Джена Деван официально расстались, и теперь все внимание приковано к другой молодой и красивой паре Голливуда — Джастину Тимберлейку и Джессике Бил. Влюбленные вместе ездят в турне, воспитывают маленького сына, ходят на свидания и являются эталоном для многих пар. На днях супруги улетели в Мексику на свадьбу друзей. Фотографии с этого события появились в Сети.
В кадре Джессика запечатлена в нежном белом платье с открытыми плечами. Волосы актриса уложила легкой волной, а макияж сделала естественным. Джастин как истинный джентльмен был в костюме-тройке. Актер держал свою супругу за руку и не отходил от нее ни на шаг.
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил с друзьями
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил с друзьями
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил  Джастин Тимберлейк и Джессика Бил с друзьями
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил с друзьями
Напомним, что Джессика Бил и Джастин Тимберлейк вместе с 2007 года, в 2012-м они узаконили свои отношения. Спустя три года супруги стали родителями мальчика, которого назвали Сайласом Рэндаллом. В одном из интервью артист признался, что мечтает о большой семье, поэтому он и его супруга вряд ли остановятся на одном ребенке. Тем не менее, сейчас они оба с головой погружены в работу. Джессика блистает в сериале «Грешница», за роль в котором недавно была номинирована на «Золотой глобус» (как и сам сериал) — это ее первая номинация на столь престижную награду. Джастина же скоро можно будет увидеть в фильме Вуди Аллена «Колесо чудес».
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Женский форум
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