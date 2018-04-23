Джастин Тимберлейк и Джессика Бил не отходили друг от друга на свадьбе друзей

Ченнинг Татум и Джена Деван официально расстались, и теперь все внимание приковано к другой молодой и красивой паре Голливуда — Джастину Тимберлейку Джессике Бил. Влюбленные вместе ездят в турне, воспитывают маленького сына, ходят на свидания и являются эталоном для многих пар. На днях супруги улетели в Мексику на свадьбу друзей. Фотографии с этого события появились в Сети.

В кадре Джессика запечатлена в нежном белом платье с открытыми плечами. Волосы актриса уложила легкой волной, а макияж сделала естественным. Джастин как истинный джентльмен был в костюме-тройке. Актер держал свою супругу за руку и не отходил от нее ни на шаг.

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил с друзьями

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил с друзьями

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил Джастин Тимберлейк и Джессика Бил с друзьями

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил с друзьями

Напомним, что Джессика Бил и Джастин Тимберлейк вместе с 2007 года, в 2012-м они узаконили свои отношения. Спустя три года супруги стали родителями мальчика, которого назвали Сайласом Рэндаллом. В одном из интервью артист признался, что мечтает о большой семье, поэтому он и его супруга вряд ли остановятся на одном ребенке. Тем не менее, сейчас они оба с головой погружены в работу. Джессика блистает в сериале «Грешница», за роль в котором недавно была номинирована на «Золотой глобус» (как и сам сериал) — это ее первая номинация на столь престижную награду. Джастина же скоро можно будет увидеть в фильме Вуди Аллена «Колесо чудес».