Тимура Батрутдинова застукали на свидании с блондинкой

В начале этого году шоумену Тимуру Батрутдинову приписывали роман с Ольгой Бузовой. Слухи о романе Ольги и Тимура появились еще тогда, когда они вместе отдыхали в Таиланде. На протяжении последних нескольких недель певица и юморист все больше подогревали интерес к себе неоднозначным поведением. Тимур и Ольга якобы случайно оказывались в одном месте с в одно время, делали фотографии и участвовали в совместных проектах.

Впрочем, отношения Бузовой и Батрутдинова, скорее всего, были всего лишь пиаром — на самом деле артистов связывает исключительно дружба. На днях Тимур был замечен на свидании в одном из ресторанов столицы. Тимур проводил время в компании очаровательной блондинки.

По словам знакомых шоумена, он совершенно счастлив и серьезно относится к отношениям с новой девушкой.