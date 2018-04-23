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Тимура Батрутдинова застукали на свидании с блондинкой
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Тимура Батрутдинова застукали на свидании с блондинкой 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
В начале этого году шоумену Тимуру Батрутдинову приписывали роман с Ольгой Бузовой. Слухи о романе Ольги и Тимура появились еще тогда, когда они вместе отдыхали в Таиланде. На протяжении последних нескольких недель певица и юморист все больше подогревали интерес к себе неоднозначным поведением. Тимур и Ольга якобы случайно оказывались в одном месте с в одно время, делали фотографии и участвовали в совместных проектах.
Впрочем, отношения Бузовой и Батрутдинова, скорее всего, были всего лишь пиаром — на самом деле артистов связывает исключительно дружба. На днях Тимур был замечен на свидании в одном из ресторанов столицы. Тимур проводил время в компании очаровательной блондинки.
По словам знакомых шоумена, он совершенно счастлив и серьезно относится к отношениям с новой девушкой.
«Они познакомились совершенно случайно в кафе около месяца назад. Ему понравилось, что Алиса не современная силиконовая кукла, а скромная, с естественной красотой. Тимур выглядит влюбленным. Вырывается со съемок посреди ночи на час и мчит на встречу с ней, а потом снова возвращается», — рассказали «СтарХиту» в окружении резидента Comedy Club.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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