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«Изменила с братом»: 10 реальных историй про измену
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«Изменила с братом»: 10 реальных историй про измену 

SNCmedia.ru 3 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Прошлой ночью в Нью-Йорке"
Эти девушки так или иначе пережили измену: одним изменили их любимые мужчины, а другие сами вдруг отправились «налево». Свои истории они честно рассказали нам.

Все в семью

Я изменила мужу… с его старшим братом. Думала, что такие истории бывают только в кино, но оказалось, что сердцу не прикажешь. И телу тоже. С младшим братом я в итоге развелась и стала женой старшего. Правда, для этого нам пришлось переехать в другую страну. Яна, 34.

Нам пишут

Получила смс с незнакомого номера с текстом «Твой муж — отличный любовник». Скандал устраивать не стала, но осадочек остался. Лиля, 37.

Под солнцем Тосканы

Я изменила бойфренду на отдыхе в Италии. Казалось бы, банальный курортный роман… Вся соль ситуации в том, что в момент измены мой парень был в соседнем номере. Тина, 26.

С девушкой

От бывшего я ушла к девушке, с которой познакомилась в интернете. Не жалела ни минуты. Маша, 27.

Все как во сне

О том, что я изменила своему мужу через 10 лет брака, я проговорилась… во сне. Видимо, в таких красках рассказала, что в итоге мы развелись. Нина, 40.

Предупреждать надо!

Муж изменил мне с моей лучшей подругой, пока я была в командировке. Рейс перенесли на более раннее время, предупреждать, что приеду раньше, я не стала. Ну а дома меня ждал сюрприз. Надо было все-таки позвонить, а то теперь ни мужа, ни подруги. Вика, 42.

Первая любовь

Изменила бойфренду с бывшим одноклассником прямо на встрече выпускников. Стыдно, но первая любовь не ржавеет. С одноклассником больше не виделась, но не удивлюсь, если лет через 10 мы повторим. Лея, 27.

Сюжет для книги

Мне муж изменил со своей же бывшей женой. До сих пор думаю написать об этом книгу. Кстати, мы развелись в итоге, но и к бывшей он не вернулся. Рая, 34.

Друг друга стоим!

Изменила мужу с начальником на корпоративе. Каково же было мое удивление, когда я узнала, что супруг тоже мне изменяет… с коллегой. Нам удалось сохранить брак, правда, места работы оба поменяли. Юля, 30.

Находка для шпиона

Рассказала маме, что изменила мужу, а она взяла и сообщила об этом его родителям. Скандал был грандиозный. Каким-то чудом мы не развелись, но с мамой я больше не откровенничаю. Нина, 36.
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