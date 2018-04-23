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Ученые: брак может спасти от смертельного заболевания
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Ученые: брак может спасти от смертельного заболевания 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Найдено научное подтверждение того, что брак полезен как для здоровья, так и для жизни людей. Неожиданное заключение сделали ученые из университета Пенсильвании (США) о способности брака защищать от развития онкологического заболевания. Выяснилось, что брак может стать спасением от рака кожи.
«Женатые люди реже умирают от этой болезни», — приводится вывод ученых на этот счет в The Daily Mail.
Прежде чем сделать такое резюме, специалисты исследовали данные о более 52 тыс. мужчин и женщин возрастом от 52 до 75 лет. По словам ученых, в период с 2010 по 2014 год у всех испытуемых был обнаружен рак кожи. Исследователи обратили внимание на то, что большая часть семейных людей обращалась к врачам, имея онкологическое заболевание на раннем этапе.
К примеру, почти половина, 45,7% участников, состоявших в браке, сделали это, когда рак кожи находился на первой стадии. Столь раннее обращение в больницу за обследованием, по словам авторов работы, повысила выживаемость пациентов до 98%.
«Вероятность заметить болезнь столь же рано у одиноких людей была на 32% ниже, у разведенных — на 38% ниже, у овдовевших — на 70% ниже», — отметили ученые.
Кроме того, исследователи установили, что людям, которые состояли в браке, чаще проводилась биопсия сторожевых лимфоузлов — процедура по выявлению метастазов в лимфатических узлах. Ее проведение также повышает вероятность выживания. До этого The Daily Mail публиковал статистику, подтверждающую, что мужчины, состоящие в браке, в два раза реже страдают от ожирения, а также связанных с ним негативных последствий для здоровья.
У женатых мужчин намного реже бывает сахарный диабет и высокое давление, что было установлено японскими исследователями из Университета Йокогамы. Ранее МедикФорум писал о том, что по мнению экспертов является телесными сигналами о быстром старении в женском организме.
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