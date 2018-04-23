«Молись, тебе осталось не долго»: пассажир самолета готовил друга ко встрече с женой и прослыл дебоширом

Пассажирка самолета из Москвы и Калининград испугалась после того, как услышала от соседа фразу «молись, тебе осталось не долго». В итоге на борту устроили разбирательство, а оказалось, что молиться мужчина предложил своему другу, который сидел рядом. История сообщил «360» источник в правоохранительных органах

Женщина сообщила бортпроводнику, что на борту находится «неадекватный пассажир». На место прибыли сотрудники безопасности и начали разбираться, кто на борту неадекватный и что вообще происходит.

Оказалось, что женщину смутила фраза одного из пассажиров этого же рейса. Мужчина сказал: «Молись, тебе недолго осталось». Женщина услышала эту угрозу и на всякий случай сообщила бортпроводнику.

В итоге сообщение о «неадекватном пассажире» оказалось ложным, так как мужчина объяснил сотрудникам воздушной гавани и пассажирам свое высказывание. Дело в том, что он говорил с другом и коллегой по работе, который недавно поссорился с женой. Он как раз сидел рядом. В Калининград оба возвращались домой, где и живет супруга, с которой поссорился знакомый «неадекватного пассажира». В качестве совета мужчина в шутку предложил другу «помолиться», потому что они скоро встретятся и все наладится.

Когда ситуация прояснилась, ни у экипажа, ни у пассажиров не было претензий к мужчинам. Самолет благополучно вылетел в Калининград 21 апреля, когда и должен был.

В аэропорте Пулково 21 апреля задержали двух дебоширов, которые сначала напились, а потом начали приставать к соседке. Девушке это стало неприятно и она отказалась от продолжения диалога, на что оба мужчин начали угрожать ей убийством.