Бывший муж Виктории Дайнеко перестал скрывать новую избранницу

@mejdunamiБывший муж Виктории Дайнеко перестал скрывать новую избранницуСовсем недавно Дмитрий Клейман (24), бывший муж Виктории Дайнеко (30), дал откровенное интервью, в котором рассказал об отношениях с певицей. Музыкант пожаловался на унижения и притеснения в браке. Мол, бывшая супруга постоянно критиковала его и даже позволяла себе рукоприкладство. Не в силах мириться с таким отношением, Клейман подал на развод. Напомним, у пары растет дочь, имя которой они по-прежнему скрывают от поклонников. Недавно музыкант поделился новостью: он счастлив с другой. Возлюбленную барабанщика зовут Дарьей, она переводчица. Молодые люди познакомились в соцсетях. Виртуальный роман быстро перерос в реальный.

Публикация от Dasha (@mejdunami) 23 Апр 2018 в 12:25 PDT По словам Клеймана, он долго присматривался к избраннице, боясь наступить на те же грабли: Даже стал ловить себя на том, что иногда придираюсь. Но быстро понял, что не все женщины одинаковы. Даша, к счастью, не певица, она переводчик, профессионал своего дела. На одной из совместных фотографий пары в Instagram внимательные пользователи заметили как будто округлившийся живот Дарьи. И тут же начали поздравлять их с грядущим пополнением: «Ого, судя по животу беременна! У вас будет мальчик или девочка?». Возлюбленная музыканта ответила двусмысленно: «Да пельмешек с борщом навернула просто перед съемками. Хотя… все может быть!». Что ж, поклонникам остается ждать официального подтверждения или опровержения слухов. А тем временем у Кейт Миддлтон начались роды.

Публикация от Dima (@kleymaan) 18 Апр 2018 в 7:15 PDT Публикация от Dasha (@mejdunami) 20 Мар 2018 в 9:29 PDT