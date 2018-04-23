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40-летний Тимур Батрутдинов закрутил роман с блондинкой
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40-летний Тимур Батрутдинов закрутил роман с блондинкой 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
К своим 40 годам Тимур Батрутдинов ни разу не был женат. Шоумен пытался найти свою любовь даже на проекте «Холостяк», но в итоге все равно расстался с победительницей. В начале этого года Тимуру приписывали роман с Ольгой Бузовой. Но в итоге эти отношения не подвтердились: между звездами исключительно многолетняя дружба. Но сейчас, кажется, Батрутдинов действительно нашел свою любовь. На днях его сняли во время романтического свидания в кафе с 25-летней блондинкой по имени Алиса.
— рассказывает источник журналу Starhit.
Сообщается, что Алиса не относится к миру шоу-бизнеса. Сам же Тимур на вопросы о новом романе пока отвечает уклончиво, но и не отрицает, что его сердце теперь не свободно.
— интригует юморист.
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Фото:Instagram, Global Look Press / Pravda Komsomolskaya / Natalya Loginova / Alexander Keltik
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