40-летний Тимур Батрутдинов закрутил роман с блондинкой

К своим 40 годам Тимур Батрутдинов ни разу не был женат. Шоумен пытался найти свою любовь даже на проекте «Холостяк», но в итоге все равно расстался с победительницей. В начале этого года Тимуру приписывали роман с Ольгой Бузовой. Но в итоге эти отношения не подвтердились: между звездами исключительно многолетняя дружба. Но сейчас, кажется, Батрутдинов действительно нашел свою любовь. На днях его сняли во время романтического свидания в кафе с 25-летней блондинкой по имени Алиса.

Сообщается, что Алиса не относится к миру шоу-бизнеса. Сам же Тимур на вопросы о новом романе пока отвечает уклончиво, но и не отрицает, что его сердце теперь не свободно.

— интригует юморист.

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Фото:Instagram, Global Look Press / Pravda Komsomolskaya / Natalya Loginova / Alexander Keltik