Рэпер Мот показал редкие кадры со свадеб знаменитостей в своем клипе

Рэпер Мот в начале этого года впервые стал папой. Его возлюбленная Мария Мельникова подарила ему сына, которого они назвали редким именем — Соломон. В Марте влюбленные крестили своего наследника. Отметим, что Матвей Мельников (настоящее имя рэпера Мота — прим. ред.) последнее время снимает очень трогательные клипы на свои треки. Так в прошлом году в музыкальном ролике на песню «Когда исчезнет слово», он снял свою беременную супруг, а недавний клип посвятил своему сыну.

Сегодня Мот презентовал очередное свое творение на композицию «Свадебный». На этот раз рэпер показал в ролике отрывки со своей свадьбы с Марией, а также с торжеств многих других звезд. «Семья на первом, дальше — по списку.. сегодня ровно год со дня нашей свадьбы и венчания. И этот день мы отмечаем уже втроем. По этому поводу хотим показать клип и песню „Свадебная“ и сказать спасибо нашим друзьям и коллегам за то, что поддержали и не побоялись поделиться своей историей настоящей любви», — написал Матвей и опубликовал клип.