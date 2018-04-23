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Рэпер Мот показал редкие кадры со свадеб знаменитостей в своем клипе
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Рэпер Мот показал редкие кадры со свадеб знаменитостей в своем клипе 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Рэпер Мот в начале этого года впервые стал папой. Его возлюбленная Мария Мельникова подарила ему сына, которого они назвали редким именем — Соломон. В Марте влюбленные крестили своего наследника. Отметим, что Матвей Мельников (настоящее имя рэпера Мота — прим. ред.) последнее время снимает очень трогательные клипы на свои треки. Так в прошлом году в музыкальном ролике на песню «Когда исчезнет слово», он снял свою беременную супруг, а недавний клип посвятил своему сыну.
Сегодня Мот презентовал очередное свое творение на композицию «Свадебный». На этот раз рэпер показал в ролике отрывки со своей свадьбы с Марией, а также с торжеств многих других звезд. «Семья на первом, дальше — по списку.. сегодня ровно год со дня нашей свадьбы и венчания. И этот день мы отмечаем уже втроем. По этому поводу хотим показать клип и песню „Свадебная“ и сказать спасибо нашим друзьям и коллегам за то, что поддержали и не побоялись поделиться своей историей настоящей любви», — написал Матвей и опубликовал клип.
Многие сразу узнали Александра Овечкина, который женился в прошлом году на своей избраннице Анастасии Шубской, в стильном смокинге. Также промелькнул трогательный кадр, на котором певица Алсу в свадебном наряде целует возлюбленного Яна Абрамова и с трудом сдерживает слезы радости. Поклонники были очарованы подвенечным платьем с длинным шлейфом, в котором Мария стала женой Мота. В клипе можно увидеть отрывки и с бракосочетания Натальи и Мурада Осман. Также рэпер не упустил возможности и показал кадры, на которых его сын запечатлен в первые дни после появления на свет.
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