Что чувствуют мужчины, когда занимаются сексом 

Мужчины описывают, каково это заниматься сексом и получать удовольствие, когда у вас есть пенис.
Чтобы максимально приблизиться к пониманию того, на что похоже проникновение во влагалище, мы попросили мужчин описать этот процесс как можно более детально и подробно.
Дэвид, 31 "Это похоже на тесную перчатку, наполненную теплым маслом",
Эрик, 34 "Я бы сказал, что это дайвинг для пениса",
Стив, 24 "Это как вталкивать себя в узкий надувной нарукавник со смазкой внутри",
"Представьте, что вы едите лучший брауни в мире, только все эти ощущения происходят не только во рту, но и по всему телу",
Рон, 42 "Это похоже на теплый гладкий пончик с джемом",
Аарон, 36 "Похоже на то же чувство, когда ты открываешь горячую духовку в очень холодный день",
Джерри, 30 "Нарастающее волнение и взрыв адреналина, а затем полное удовлетворение: как будто глоток ледяного пива в изнуряющую жару",
Том, 28 "Представьте себе узкий бархатный носок. И добавьте еще немного неровностей",
Нэд, 27 "Как будто скользишь в теплом заварном креме",
Майк, 32 "Когда вы внутри, вас обволакивает мягкая губчатая ткань, пропитанная теплой влажной смазкой. Для сравнения попробуйте поместить указательный палец в рот и прижать его языком. А теперь представьте, что у вашего пальца чувствительность клитора".