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Что чувствуют мужчины, когда занимаются сексом
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Что чувствуют мужчины, когда занимаются сексом 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Мужчины описывают, каково это заниматься сексом и получать удовольствие, когда у вас есть пенис.
Чтобы максимально приблизиться к пониманию того, на что похоже проникновение во влагалище, мы попросили мужчин описать этот процесс как можно более детально и подробно.
Дэвид, 31  "Это похоже на тесную перчатку, наполненную теплым маслом",
Эрик, 34  "Я бы сказал, что это дайвинг для пениса",
Стив, 24  "Это как вталкивать себя в узкий надувной нарукавник со смазкой внутри",
"Представьте, что вы едите лучший брауни в мире, только все эти ощущения происходят не только во рту, но и по всему телу",
Рон, 42  "Это похоже на теплый гладкий пончик с джемом",
Аарон, 36  "Похоже на то же чувство, когда ты открываешь горячую духовку в очень холодный день",
Джерри, 30  "Нарастающее волнение и взрыв адреналина, а затем полное удовлетворение: как будто глоток ледяного пива в изнуряющую жару",
Том, 28  "Представьте себе узкий бархатный носок. И добавьте еще немного неровностей",
Нэд, 27  "Как будто скользишь в теплом заварном креме",
Майк, 32  "Когда вы внутри, вас обволакивает мягкая губчатая ткань, пропитанная теплой влажной смазкой. Для сравнения попробуйте поместить указательный палец в рот и прижать его языком. А теперь представьте, что у вашего пальца чувствительность клитора".
Женский форум
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