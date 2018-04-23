Что чувствуют мужчины, когда занимаются сексом

Мужчины описывают, каково это заниматься сексом и получать удовольствие, когда у вас есть пенис.

Чтобы максимально приблизиться к пониманию того, на что похоже проникновение во влагалище, мы попросили мужчин описать этот процесс как можно более детально и подробно.

Дэвид, 31 "Это похоже на тесную перчатку, наполненную теплым маслом",

Эрик, 34 "Я бы сказал, что это дайвинг для пениса",

Стив, 24 "Это как вталкивать себя в узкий надувной нарукавник со смазкой внутри",

"Представьте, что вы едите лучший брауни в мире, только все эти ощущения происходят не только во рту, но и по всему телу",

Рон, 42 "Это похоже на теплый гладкий пончик с джемом",

Аарон, 36 "Похоже на то же чувство, когда ты открываешь горячую духовку в очень холодный день",

Джерри, 30 "Нарастающее волнение и взрыв адреналина, а затем полное удовлетворение: как будто глоток ледяного пива в изнуряющую жару",

Том, 28 "Представьте себе узкий бархатный носок. И добавьте еще немного неровностей",

Нэд, 27 "Как будто скользишь в теплом заварном креме",

Майк, 32 "Когда вы внутри, вас обволакивает мягкая губчатая ткань, пропитанная теплой влажной смазкой. Для сравнения попробуйте поместить указательный палец в рот и прижать его языком. А теперь представьте, что у вашего пальца чувствительность клитора".