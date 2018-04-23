Экс-муж Виктории Дайнеко и его новая возлюбленная готовятся к пополнению

Не успел Дмитрий Клейман развестись с Викторией Дайнеко , брак пары продлился чуть больше года и распался, по словам музыканта, из-на непростого характера певицы и регулярных семейных скандалов, как в жизни музыканта появилась новая возлюбленная — 23-летняя Дарья.

На днях девушка опубликовала в микроблоге романтичное совместное селфи с Клейманом, а в комментариях к публикации получила не только множество комплиментов, но и вопрос о том, не ждут ли Дарья и Дмитрий ребенка. «А у вас будет мальчик или девочка?» — спросила одна из подписчиц. «Двойня», — ответила девушка, но не объяснила, шутит она или говорит серьезно.

Дмитрий Клейман и Виктория Дайнеко были счастливы вместе чуть больше года/Фото: соцсети

Напомним, у избранницы музыканта уже есть сын от предыдущих отношений. У Дмитрия также подрастает дочь от брака с Викторией Дайнеко, правда, как рассказывал Клейман журналистам в одном из недавних интервью, бывшая жена препятствует его общению с девочкой. Сама певица все обвинения в свой адрес, разумеется, отрицает, ругая экс-супруга.