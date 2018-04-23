Яна Кошкина показала детское фото 

«Секс символ» Первого канала в день своего рождения 22 апреля поделилась снимком из очень раннего детства, когда еще никто не подозревал о ее будущей популярности. Девушка поблагодарила родителей и мастера своего курса, Арвида Михайловича Зеланда, за вложенные в нее знания. Ведущая, актриса и певица призналась, что именно благодаря этим людям она стала знаменитой. Именинница пожелала родным и знакомым, внесшим вклад в ее развитие, благополучия и здоровья.
Многочисленные поклонники Яны заметили, что уже в детстве будущая звезда отличалась особенной красотой. Подписчики поздравили девушку с Днем Рождения: «Хочу пожелать тебе здоровья, большой и взаимной любви. Пусть твоя карьерная лестница растет вверх быстро и без препятствий, много главных ролей, счастья безграничного, пусть слезы на твоих глазах только от радости».