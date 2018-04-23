Как сказать партнеру, что вы бесплодны

Диагноз бесплодие не лишает женщину возможности обрести здоровую семью, главное — быть честной с собой и со своим партнером.

Сложно понять, в какой момент стоит обсуждать тему детей. Сказав слишком рано, вы можете испугать его, слишком поздно — заставите почувствовать себя обманутым. Вот несколько советов, как подготовиться к разговору с партнером о том, что вы не можете родить ребенка.

Выберите время

Бесплодие — однозначно не тема для первого и всех последующих свиданий. Пока вероятность того, что вы захотите иметь совместных детей, близка к нулю, это не самая важная для отношений информация. На вашем пути и без того возникнет достаточно препятствий, а в итоге вы можете оказаться совершенно чужими людьми. Невозможность иметь детей — это не ВИЧ, о котором необходимо сообщить как можно раньше.

Оптимального периода для разговоров о бесплодии не существует, вы должны почувствовать, что ваши отношения идут к созданию семьи. Такие вещи обязательно нужно проговаривать перед тем, как принять решение о вступлении в брак. Еще один знак, что стоит признаться, — когда мужчина с самого начала обозначает, как для него важны дети и буквально мечтает о них, но такое бывает нечасто.

Сначала узнайте о его отношении к детям в принципеЕсли он, как большинство мужчин, не кричит о любви к детям с первой встречи, прежде чем говорить о бесплодии, узнай о его отношении к этой теме. Далеко не каждый парень мечтает о продолжении рода в принципе, иначе почему популярность чайлдфри-пар продолжает расти.

Деликатно спросите, как он видит свою будущую семью и обязательно ли в ней должны быть дети. То, что для тебя кажется личной трагедией, для него может оказаться вообще не проблемой.

Разумеется, не исключено, что он хочет быть отцом, в этом нет ничего удивительного. Каким бы ни был его ответ, тебе нужно честно сказать о своей проблеме.

Расскажите о своем отношении к этой ситуации

Ему будет проще понять тебя, если ты не просто скажешь о том, что не можешь родить ребенка, но и объяснишь свое отношение к этому. Расскажите, как видите свою жизнь дальше, смирились ли вы с ситуацией или решили рассмотреть все возможные варианты и непременно завести детей. Не заканчивайте разговор на этой печальной новости. Невозможность иметь ребенка не лишает вас шанса на счастливую семью.

Расскажи об альтернативных вариантах

К моменту разговора с партнером вы наверняка уже изучите все альтернативные возможности стать мамой — ЭКО, суррогатное материнство, усыновление. Подробно расскажите о них мужчине, чтобы он понял, как могут дальше развиваться события и через что вам, возможно, придется пройти.

Поднимать тему бесплодия стоит только в серьезных отношениях еще и потому, что вы уже уверены в своих чувствах. Если мужчина любит, вы будете для него важнее остальных приоритетов. Он будет воспринимать бесплодие как вашу общую проблему, а не как вашнедостаток.

Не требуйте моментального ответа

Вы волнуетесь, как он отнесется к этой новости, и хотите понять, как это отразится на ваших отношениях, но не стоит давить на мужчину. Избегайте категоричных фраз, не объявляйте, что, если вы расстанетесь, то вы поймете, и вообще не спешите отказываться от него. Оставьте разговор открытым, дай партнеру пожить с этой мыслью и самому принять решение.

Не извиняйтесь и не чувствуйте себя виноватой

Вы ни в коем случае не должны извиняться за свое бесплодие и занимать слабую позицию. Столкнувшись с невозможностью иметь детей, женщине сложно избежать чувства вины и собственной неполноценности, но все они существуют только в твоей голове. Болезнь не делает тебя хуже остальных.

Это объективная реальность, в которой вы вынуждены существовать. Возможность создать счастливую семью в большей степени зависит от вашей способности освободиться от разрушительных мыслей, полюбить себя и идти дальше. Ваши собственные страхи и предубеждения могут стать более серьезным вызовом, чем невозможность иметь детей.

Будьте готовы к расставанию

Это не значит, что нужно заранее решить, что вы расстаетесь, но исключать такого варианта никогда не стоит. В этом нет вашей вины, если мужчина не готов принять вас такой, значит, вы не подходите друг другу. Боязнь расставания — не повод замалчивать проблему. Для него это тоже своего рода проверка, и чем раньше вы исключите лишних людей из своей жизни, тем скорее встретите своего человека.