Как звезда сериала «Дневники вампира» Кэндис Аккола выглядит в купальнике

Исполнительница роли Кэролайн Форбс в «Дневники вампира» и мама 2-летней дочки Кэндис Аккола довольно активно ведет соцсети, но не размещает в них никаких провокационных и откровенных фотографий. Поэтому свежий кадр в купальнике стал настоящим сюрпризом для подписчиков звезды. Кэндис позирует в слитной черной модели с поясом. Судя по пейзажу, актриса находится на территории своего дома в саду.

Подписчики актрисы очень тепло встретили ее этот снимок в купальнике и стали расхваливать фигуру Кэндис. Впрочем, стоит отметить, что слитную модель актриса выбрала неслучайно. Судя по фото, у Акколы еще остались некоторые проблемы с фигурой после родов, которые она успешно маскирует с помощью объемоного пояса на талии. Но даже с такими небольшими несовершествами, звезда выглядит прекрасно, согласна?

Напомним, в 2014 году Кэндис вышла замуж за музыканта Джо Кинга , с которым встречалась три года до свадьбы. В январе 2016 года на свет появилась дочь пары Флоренс Мэй.

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Фото:Instagram