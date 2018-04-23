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Абсолютно голая девушка поклонялась дереву в Ростове
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Абсолютно голая девушка поклонялась дереву в Ростове 

Деловое сообщество 46 минут назад
Фото: Деловое сообщество
Снимок сидящей на дереве голой девушки смущает сегодня ростовчан. Автор увидел свою модель на Лесозащитной улице, девушка прислонилась к стволу дерева в острохарактерной позе. Подписчики отреагировали на подобное Ню неоднозначно, многие укорили автора снимка в черствости и равнодушии. Может быть девушке нужна помощь, а автор сначала занялся фотографией. Некоторые предположили, что девушка находится под сильнодействующими веществами, а другие увидели в ней жертву изнасилования.
«Может чем-то накачали и вышвырнули…хотя и тому что сама решила разнообразить свою жизнь не удивлюсь…поймала свою минуту славы.» «С чего вы взяли, что она под чем-то? Что сама вышла голая на улицу, а не ее выпихнули из машины, например, после изнасилования?» — такие комментарии под фотографией оставили ростовчане.
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