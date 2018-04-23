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Стэтхэм на свидании с Хантингтон-Уайтли и еще 7 звёзд, которые не сидели дома в выходные
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Стэтхэм на свидании с Хантингтон-Уайтли и еще 7 звёзд, которые не сидели дома в выходные 

Журнал ОК! 2 часа назад
Лив Тайлер Американская актриса и её почти 2-летняя дочка Лула отправились на прогулку по улицам Нью-Йорка. Судя по фотографиям, такая активность обоим пришлась по душе.
Фотография: Legion-Media Лив Тайлер с дочкой
Николь Ричи Дизайнер Николь Ричи провела воскресенье с мужем и дочкой на вечеринке по случаю дня рождения друга семьи в Беверли-Хиллз.
Фотография: Legion-Media Николь Ричи с мужем и дочкой
Кейт Хадсон Папарацци успели запечатлеть и беременную Хадсон. Голливудская актриса выбралась из дома, чтобы пообедать с бойфрендом Дэнни Фудзикавой и сыновьями от предыдущих отношений: 14-летним Бингемом и 6-летним Райдером.
Фотография: Legion-Media Кейт Хадсон с бойфрендом и сыновьями
Дженна Деван После объявления о разводе с Ченнингом Татумом Дженна не стала вести затворнический образ жизни: репортёры часто фотографируют её на улице. Благодаря им мы узнали, что свой воскресный выходной звезда посвятила дочке Эверли. Мама и дочь повеселились на фермерском рынке: Дженна купила там свежие фрукты, а их с Татумом дочь попрыгала на батуте.
Фотография: Legion-Media Дженна Деван с дочкой
Белла, Джиджи и Мохамед Хадид Семейные выходные выдались и у сестёр Хадид: модели встретились со своим отцом в ресторане за день до дня рождения Джиджи.
Фотография: Legion-Media Белла и Джиджи Хадид с отцом
Дженнифер Гарнер Голливудская актриса успела за выходные не только заснять видео для своей новой рубрики в соцсетях «Типо кулинарное шоу», но и отвести сына на тренировку по бейсболу.
Фотография: Legion-Media Дженнифер Гарнер
Джессика Симпсон А вот Симпсон вместе с мужем Эриком Джонсоном были «пойманы» репортёрами в аэропорту. Влюбленные отправились в романтическое путешествие.
Фотография: Legion-Media Джессика Симпсон с мужем
Джейсон Стэтхэм и Роузи Хантингтон-Уайтли Знаменитые родители оставили сына Джека с няней, чтобы провести вечер воскресенья вдвоём в популярном ресторане Nobu в Малибу. Фотографии сделаны уже в конце вечера, и Джейсон с Роузи выглядят совсем несчастными — они поссорились или не желали позировать?
Фотография: Legion-Media Джейсон Стэтхэм и Роузи Хантингтон-Уайтли
Журнал ОК!: последние новости
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