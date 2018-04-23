Звездные красавчики, которые были пойманы на изменах и не получили прощения 

Джошуа Саас
Джошуа Саас стал тем мужчиной, после которого Кайли Миноуг окончательно разочаровалась в представителях сильного пола. Молодой человек изменил певице накануне свадьбы.
Разлучницей стала коллега Джошуа по сериалу «Завтра не наступит» Марта Миланс. Кстати, за свою интрижку Саас жестоко поплатился. Спустя год, уже накануне свадьбы с другой девушкой, Харриет Коллингс, невеста отказалась выходить за него, заявив, что они совершенно не подходят друг другу. Не иначе как закон бумеранга в действии!
В свое время Эштон Катчер и Деми Мур считались образцовой семьей. Их не смущала ни разница в возрасте (Деми старше возлюбленного на 16 лет), ни бесконечные разговоры о том, что актер бросит супругу, как только найдет девушку помоложе. Но как ни странно, злые языки оказались правы: со временем Катчер начал изменять Мур с эффектной молоденькой блондинкой Сарой Лил.
Любовница актера оказалась девушкой смелой и в некоторой степени безжалостной. Подробностями их с Эштоном интимной жизни она поделилась с журналистами сразу нескольких таблоидов. Новость об изменах мужа привела Деми в ярость. Она подала на развод, а затем еще долго лечилась в психиатрической клинике.
Брак Гвен Стефани и Гэвина Россдейла разрушила интрижка актера с няней. Муж певицы изменял ей, даже когда она была беременна их третьим ребенком. Все вскрылось, когда Гвен обнаружила интимную переписку супруга с любовницей.
Она сразу же подала на развод и решила, что простить такое невозможно. «Это было неожиданно. Какое-то время мне казалось, что это станет концом моей жизни, но выяснилось, что это не так», — рассказала Стефани в одном из интервью.
Мы до сих пор не понимаем, чем руководствовался Хью Грант, когда решил изменить Элизабет Херли с девушкой легкого поведения, но что было, того уже не изменить. Надеемся, Хью уже несколько раз пожалел о том, что поддавшись минутной слабости, разрушил отношения с одной из самых привлекательных актрис современности. Кстати, спустя несколько лет в одном из интервью Херли призналась, что не держит зла на экс-бойфренда. Надеемся, что так оно и есть.
Подробности этой скандальной истории до сих пор смакует весь мир. Познакомившись на съемках фильма «Мистер и миссис Смит» с Анджелиной Джоли, Брэд Питт забыл обо всем на свете, в том числе и о существовании своей на тот момент жены Дженнифер Энистон. Стоит отдать должное Джен: изменщика она не простила, но не стала устраивать истерик и спокойно отпустила главного красавчика Голливуда. Обсуждать эту неприятную историю актриса до сих пор отказывается.