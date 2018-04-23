Звездные красавчики, которые были пойманы на изменах и не получили прощения

Джошуа Саас

Джошуа Саас стал тем мужчиной, после которого Кайли Миноуг окончательно разочаровалась в представителях сильного пола. Молодой человек изменил певице накануне свадьбы.

Разлучницей стала коллега Джошуа по сериалу «Завтра не наступит» Марта Миланс . Кстати, за свою интрижку Саас жестоко поплатился. Спустя год, уже накануне свадьбы с другой девушкой, Харриет Коллингс, невеста отказалась выходить за него, заявив, что они совершенно не подходят друг другу. Не иначе как закон бумеранга в действии!

В свое время Эштон Катчер и Деми Мур считались образцовой семьей. Их не смущала ни разница в возрасте (Деми старше возлюбленного на 16 лет), ни бесконечные разговоры о том, что актер бросит супругу, как только найдет девушку помоложе. Но как ни странно, злые языки оказались правы: со временем Катчер начал изменять Мур с эффектной молоденькой блондинкой Сарой Лил.

Любовница актера оказалась девушкой смелой и в некоторой степени безжалостной. Подробностями их с Эштоном интимной жизни она поделилась с журналистами сразу нескольких таблоидов. Новость об изменах мужа привела Деми в ярость. Она подала на развод, а затем еще долго лечилась в психиатрической клинике.

Брак Гвен Стефани и Гэвина Россдейла разрушила интрижка актера с няней. Муж певицы изменял ей, даже когда она была беременна их третьим ребенком. Все вскрылось, когда Гвен обнаружила интимную переписку супруга с любовницей.

Она сразу же подала на развод и решила, что простить такое невозможно. «Это было неожиданно. Какое-то время мне казалось, что это станет концом моей жизни, но выяснилось, что это не так», — рассказала Стефани в одном из интервью.

Мы до сих пор не понимаем, чем руководствовался Хью Грант, когда решил изменить Элизабет Херли с девушкой легкого поведения, но что было, того уже не изменить. Надеемся, Хью уже несколько раз пожалел о том, что поддавшись минутной слабости, разрушил отношения с одной из самых привлекательных актрис современности. Кстати, спустя несколько лет в одном из интервью Херли призналась, что не держит зла на экс-бойфренда. Надеемся, что так оно и есть.