Как женщины отличают богатых мужчин от «понторезов»

Он дарил цветы, водил по ресторанам, рассказывал про свой очень успешный бизнес. А через месяц выяснилось, что он всего лишь мелкий клерк в банке и живет с мамой в однушке на окраине.

Это не зачин комедии о неудачных отношениях, такой сценарий вполне может произойти в жизни, ведь мужчины не меньше женщин любят пускать пыль в глаза. Anews разбирался в женских способах распознать классического «понтореза» на ранней стадии знакомства.

Приведенные в тексте цитаты взяты с форумов и из соцсетей.

Галстук хороший, но внутрь не зовет

Он всегда одет с иголочки и назначает свидания в помпезных местах, но неизменно увиливает от вопроса о походе к нему в гости. А живет он, по собственным рассказам, где-то в центре в огромной квартире по соседству с Федором Бондарчуком или кем-то из правительства.

Причины отказа такие же помпезные, как и кафешки, куда он ходит: то у горничной страшный грипп, то масштабный ремонт никак не закончится, то съемка многосерийного фильма в его элитном доме. Все это, конечно, может быть правдой. Но скорее всего, парень просто вешает лапшу на уши и до его реального места жительства нужно добираться на электричке с тремя пересадками.

Это только на время ремонта

Другой вариант: он все же зовет к себе, но признается, что снимает квартиру, так как в его собственной делают ремонт и ему нужно где-то жить. А жить он решил непременно в крутой квартире в самом центре, так как не привык ни на чем экономить.

«У меня был такой кадр. Продал комнату в коммуналке, чтобы накупить шмоток и снять квартиру в центре (потешить себя красивой жизнью и заодно меня впечатлить), потом уехал к маме в маленькую квартиру на край города, питался за ее счет, мама там очень бедная. Любил тусить в компании золотой молодежи (среди которых губернаторский внук) и очень любил произвести впечатление на окружающих, из-за чего постоянно приходилось влезать в долги и кредиты».

Все хорошее — на выход

На каждое свидание он одевается, словно идет на вручение «Оскара». Но вот вы решили провести время в парке — устроить что-то вроде пикника. И в чем он пришел? В заношенных джинсах и почти рваной футболке.

«Подруга рассказывала как-то об очень ярком примере понтов — все дорогое у мужчины было на выход: костюм, аксессуары, машина, выбор заведений. Потом он пригласил ее домой, и оказалось, что он живет в крохотной, запущенной и явно нуждающейся в ремонте квартире с явно нуждающейся в хорошей одежде и питании мамой».

«Кризис — он в головах»

Если вдруг разговор вильнул в сторону экономики (такое тоже может случиться на свидании), мужчина-понторез во что бы то ни стало постарается дистанцироваться от проблем. Его коронным заходом будет что-нибудь вроде слов о том, что «кризис — он в голове у людей, а реальные пацаны всегда добиваются всего, чего хотят». Дальше последует рассказ о его успешной жизни, о том, как у него все хорошо по сравнению с другими, которые, в сущности, дураки и неудачники.

Да ладно, это не дорого!

Вот вы пришли в кафе или целый ресторан, где цены почему-то сильно выше средних в подобных заведениях. Но парня это нисколько не смущает, по крайней мере, он не подает виду. При этом заказывает он что-нибудь самое дорогое, но немного.

«У меня основная сфера деятельности — ресторанный и клубный бизнес. Причем тот самый эмммм… «элитный» сегмент. Ну и вот. Есть очень четкая прям разница — реально богатые мужчины, которые спокойно могут за вечер 100-200 тысяч за счет всадить (это в среднем, бывает и выше), ну так они никогда не обломаются сказать, а чо это так дорого, расcказать, что кризис, денег нет, принесите шампанское подешевле, мы бедные студенты, ну все в таком духе. А те самые «понторезы» со счетом в 5-7 тысяч, ну вот у них ровно противоположная ситуация. У них легкое округление в глазах, когда меню с ценами открывают».

Кладет на стол и все время трогает

Хотя общение с собственным телефоном во время свидания относится к разряду моветонов, истинный понторез не видит в этом ничего плохого. Тем более, если телефон — последняя модель iPhone. Устроившись напротив девушки, мужчина-притворщик обязательно выложит гаджет на стол, «яблоком» вверх и будет периодически его ощупывать и поглядывать на дисплей с видом ожидания важного сообщения.

Авто есть, жилья нет

Он ездит на дорогой машине, сравнимой по стоимости с недвижимостью, и утверждает, что купил ее не в кредит. Однако собственного жилья у него нет. На вопрос, почему он мотается по съемным квартирам, отвечает что-то вроде «не хочу привязываться к одному месту» или «пока не определился, где хочу жить».

«Работал в одном крупном банке в отделе, помогающем принимать решения по выдаче кредитов. Вот, что действительно показалось интересным. Там был большой хорошо просматриваемый сегмент клиентов: "Чем ниже доход, тем дороже авто". ЗП 200-300 т.р. — авто Форд или Ниссан. ЗП — 100 т.р., Лексус, Мерседес. Один из коллег, работая таким же рядовым клерком (нищебродом), ездил на БМВ».

Казался красивым, пока не открыл рот

Самое ценное в общении двух людей, особенно если дело касается свидания -полноценный диалог. А не театр одного актера. В случае с классическим понторезом, девушке, скорее всего, придется вытерпеть длинный, местами нудный и жалкий моноспекталь, где самым часто упоминаемым словом будет местоимение «я».

«Была в компании, на дне рождения подруги. Один понторез весь вечер пытался произвести впечатление. Не интеллектом, конечно, а рассказами о своих связях и возможностях. Мне он казался даже красивым, пока не открыл рот. Но открыл он его, к сожалению, почти сразу, и потом не закрывал весь вечер. Мы узнали, как дорого, но зато «правильно» он питается. Как качается в самой лучшей качалке. И какая у него машина. В качестве целевой аудитории, он определил для себя женскую часть компании. Видимо, мы должны были слушать его, открыв рот».

Если мужчины любят притворяться состоятельными, чтобы произвести впечатление, то задача девушек, играющих в ту же игру, иная — показать полное равнодушие к финансовым благам. Посмотрите, на какие уловки могут идти хитрые и чудовищно меркантильные женщины, чтобы заполучить себе богатого мужа.