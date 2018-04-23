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Родившая в 11 лет Валя Исаева отомстила новой избраннице своего мужа
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Родившая в 11 лет Валя Исаева отомстила новой избраннице своего мужа 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Не первый эфир программы «На самом деле» обсуждается конфликт в семье Вали Исаевой и Хабиба Патахонова. Пара известна на всю страну тем, что молодые люди в довольно раннем возрасте решили создать семью, в 11 лет Валя Исаева уже ждала первенца. Некоторое время назад самая молодая мама России признавалась телеведущему Дмитрию Шепелеву, что через несколько лет после появления ребенка на свет их отношения разладились. Она пояснила, что Хабиб не раз поднимал на нее руку и теперь она боится за судьбу своих детей.
Исаева пыталась построить отношения с другим мужчиной, но попытка успехом не увенчалась. Женился во второй раз и Хабиб. Его избранницей стала девушка из Таджикистана — Зарина Рахимова. Сейчас Патахонов официально двоежонец — обе женщины не дают ему развода. Более того, Валя умоляет мужа вернуться в семью.
Валя Исаева манипулировала мужем, рассказав ему о попытке суицида и беременности/Фото: кадр из передачи
"Дмитрий, мы 15 лет прожили вместе. У нас дети, у нас было всякое. Я готова простить ему все. Отчаяние было настолько сильным, что однажды я напилась таблеток, пыталась наложить на себя руки, настолько тосковала. Хотела уснуть и не проснуться", — едва сдерживая эмоций произнесла Валя и добавила, что ждет третьего ребенка.
Впрочем, эксперт программы Сабина Пантус вывела героиню на чистую воду. Выяснилось, что Валя попросту манипулировала мужем. Исаева не только не была беременна, но и соврала о попытке суицида.
Хабиб Патахонов не готов простить жену-обманщицу/Фото: кадр из передачи
Появилась в студии и вторая жена Хабиба — Зарина все время, пока ее муж выяснял отношения с Валей Исаевой, находилась за кулисами. Женщина была шокирована услышанным. Она заявила, что несмотря ни на что будет бороться за своего любимого мужчину. Правда, выяснилось, что между Хабибом и Зариной уже сейчас все не так гладко: супруги часто конфликтуют, доходит даже до драк, во время одного из подобных разбирательств женщина, к несчастью, потеряла ребенка. «У меня был выкидыш на пятой неделе, он все знал», — сообщила женщина.
Вторая жена Хабиба Патахонова во время одного из конфликтов с мужем потеряла ребенка/Фото: кадр из передачи
На защиту чести Зарины встал ее брат. Мужчина уверен, что своими действиями Хабиб опозорил себя и свою семью. «Я сожалею, что вам достался такой ублюдок. Тряпка, у которой нет в жизни точных координат. Девчонки, он с вами играет. Мы тебе, дебилу, дали шанс. Хабиб, ты опозорился, аннулировал свое мужское достоинство и шанс», — заявил родственник Зарины. После этих слов Зарина в истерике покинула студию.
В финале эфира эксперты программы выяснили, что у Вали и Хабиба остались романтические чувства друг к другу. Как оказалось, Патахонов женился на другой женщине, чтобы позлить Исаеву, однако будут ли влюбленные вместе — так и осталось неизвестным. По всей видимости, семейная драма разрешится в одном из следующих эфиров.
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