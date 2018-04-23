Родившая в 11 лет Валя Исаева отомстила новой избраннице своего мужа

Не первый эфир программы «На самом деле» обсуждается конфликт в семье Вали Исаевой и Хабиба Патахонова . Пара известна на всю страну тем, что молодые люди в довольно раннем возрасте решили создать семью, в 11 лет Валя Исаева уже ждала первенца. Некоторое время назад самая молодая мама России признавалась телеведущему Дмитрию Шепелеву , что через несколько лет после появления ребенка на свет их отношения разладились. Она пояснила, что Хабиб не раз поднимал на нее руку и теперь она боится за судьбу своих детей.

Исаева пыталась построить отношения с другим мужчиной, но попытка успехом не увенчалась. Женился во второй раз и Хабиб. Его избранницей стала девушка из Таджикистана — Зарина Рахимова. Сейчас Патахонов официально двоежонец — обе женщины не дают ему развода. Более того, Валя умоляет мужа вернуться в семью.

Валя Исаева манипулировала мужем, рассказав ему о попытке суицида и беременности/Фото: кадр из передачи

"Дмитрий, мы 15 лет прожили вместе. У нас дети, у нас было всякое. Я готова простить ему все. Отчаяние было настолько сильным, что однажды я напилась таблеток, пыталась наложить на себя руки, настолько тосковала. Хотела уснуть и не проснуться", — едва сдерживая эмоций произнесла Валя и добавила, что ждет третьего ребенка.

Впрочем, эксперт программы Сабина Пантус вывела героиню на чистую воду. Выяснилось, что Валя попросту манипулировала мужем. Исаева не только не была беременна, но и соврала о попытке суицида.

Хабиб Патахонов не готов простить жену-обманщицу/Фото: кадр из передачи

Появилась в студии и вторая жена Хабиба — Зарина все время, пока ее муж выяснял отношения с Валей Исаевой, находилась за кулисами. Женщина была шокирована услышанным. Она заявила, что несмотря ни на что будет бороться за своего любимого мужчину. Правда, выяснилось, что между Хабибом и Зариной уже сейчас все не так гладко: супруги часто конфликтуют, доходит даже до драк, во время одного из подобных разбирательств женщина, к несчастью, потеряла ребенка. «У меня был выкидыш на пятой неделе, он все знал», — сообщила женщина.

Вторая жена Хабиба Патахонова во время одного из конфликтов с мужем потеряла ребенка/Фото: кадр из передачи

На защиту чести Зарины встал ее брат. Мужчина уверен, что своими действиями Хабиб опозорил себя и свою семью. «Я сожалею, что вам достался такой ублюдок. Тряпка, у которой нет в жизни точных координат. Девчонки, он с вами играет. Мы тебе, дебилу, дали шанс. Хабиб, ты опозорился, аннулировал свое мужское достоинство и шанс», — заявил родственник Зарины. После этих слов Зарина в истерике покинула студию.

В финале эфира эксперты программы выяснили, что у Вали и Хабиба остались романтические чувства друг к другу. Как оказалось, Патахонов женился на другой женщине, чтобы позлить Исаеву, однако будут ли влюбленные вместе — так и осталось неизвестным. По всей видимости, семейная драма разрешится в одном из следующих эфиров.