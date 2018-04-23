Ещё
Гвинет Пэлтроу рассказала, чем ее нынешние отношения отличаются от предыдущих романов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гвинет Пэлтроу рассказала, чем ее нынешние отношения отличаются от предыдущих романов 

Журнал ОК! 50 минут назад
Оскароносная актриса Гвинет Пэлтроу высказалась о романах с известными красавцами — Брэдом Питтом, Беном Аффлеком и Крисом Мартином. По словам артистки, только нынешний роман с Брэдом Фэлчаком в корне отличается от предыдущих отношений. Гвинет наконец-то чувуствует себя «по-взрослому».
Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак
Впервые я чувствую, что у меня взрослые отношения, которые иногда неудобны, потому что требуют определенного уровня близости и общения, к которому я не была готова раньше, призналась Пэлтроу изданию The Sunday Times.
Гвинет рассказала о помолвке с Брэдом Питтом в 1997-м году спустя три года отношений. В то время ей было 24 года.
Я думаю, что я была ребенком, и я была не готова, — считает Пэлтроу.
Гвинет Пэлтроу и Брэд Питт
У меня было два типа отношений: один, где я постоянно преследовала и пыталась завоевать кого-то. И тот, где меня отталкивала способность человека к отношениям, — такие романы были очень короткими, — заявила знаменитость.
Напомним, что Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак познакомились в 2014 году на съёмках сериала «Хор» — актриса исполняла в нем роль, а продюсер занимался продвижением. В ноябре влюбленные объявили о помолвке.
Журнал ОК!: последние новости
Беллу Хадид застали за флиртом с молодым музыкантом Игги Азалия и Тайга проводят время вместе на Coachella Джастина Теру вновь заметили с актрисой Обри Плаза: фото
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Изменила с братом»: 10 реальных историй про измену19
«Она во всем видела риск разврата»40
Что стало с королевой красоты после атаки кислотой87
Чем мужчины чувствуют разницу между женщинами22
Раскрыты секреты выигрыша в лотерею21
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:24
Парень признался в любви на «Тотальном диктанте»
Любовь
03:25
Настя Каменских полностью разделась для фото
Звёзды
10:22
Кухонные гаджеты, которые хотят все
Дом и сад
10:11
Как выглядят крутые секретные комнаты и мебель-трансформер
Дом и сад
06:58
Оптические иллюзии, которые заставят ваш мозг напрячься
Психология
04:22
Головоломки, которые под силу только самым умным
Психология
01:37
Что стало с королевой красоты после атаки кислотой
Звёзды
04:26
Рубчинского подозревают в «воровстве» шрифтов
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение