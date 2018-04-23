Гвинет Пэлтроу рассказала, чем ее нынешние отношения отличаются от предыдущих романов 

Оскароносная актриса Гвинет Пэлтроу высказалась о романах с известными красавцами — Брэдом Питтом, Беном Аффлеком и Крисом Мартином. По словам артистки, только нынешний роман с Брэдом Фэлчаком в корне отличается от предыдущих отношений. Гвинет наконец-то чувуствует себя «по-взрослому».
Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак
Впервые я чувствую, что у меня взрослые отношения, которые иногда неудобны, потому что требуют определенного уровня близости и общения, к которому я не была готова раньше, призналась Пэлтроу изданию The Sunday Times.
Гвинет рассказала о помолвке с Брэдом Питтом в 1997-м году спустя три года отношений. В то время ей было 24 года.
Я думаю, что я была ребенком, и я была не готова, — считает Пэлтроу.
Гвинет Пэлтроу и Брэд Питт
У меня было два типа отношений: один, где я постоянно преследовала и пыталась завоевать кого-то. И тот, где меня отталкивала способность человека к отношениям, — такие романы были очень короткими, — заявила знаменитость.
Напомним, что Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак познакомились в 2014 году на съёмках сериала «Хор» — актриса исполняла в нем роль, а продюсер занимался продвижением. В ноябре влюбленные объявили о помолвке.