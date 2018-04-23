Гвинет Пэлтроу рассказала, чем ее нынешние отношения отличаются от предыдущих романов

Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак

Впервые я чувствую, что у меня взрослые отношения, которые иногда неудобны, потому что требуют определенного уровня близости и общения, к которому я не была готова раньше, призналась Пэлтроу изданию The Sunday Times.

Гвинет рассказала о помолвке с Брэдом Питтом в 1997-м году спустя три года отношений. В то время ей было 24 года.

Я думаю, что я была ребенком, и я была не готова, — считает Пэлтроу.

Гвинет Пэлтроу и Брэд Питт

У меня было два типа отношений: один, где я постоянно преследовала и пыталась завоевать кого-то. И тот, где меня отталкивала способность человека к отношениям, — такие романы были очень короткими, — заявила знаменитость.

Напомним, что Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак познакомились в 2014 году на съёмках сериала «Хор» — актриса исполняла в нем роль, а продюсер занимался продвижением. В ноябре влюбленные объявили о помолвке.