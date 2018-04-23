Секс как фитнес: сколько калорий сжигается и что показывает фитнес-трекер?

Во время секса, безусловно, лучше ни на что не отвлекаться. Один американец решил выяснить, как меняется пульс во время интима и сколько тратится калорий. И вот его честный рассказ.

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«Я считаю себя неплохим любовником, люблю пробовать новое — и однажды задумался, а как можно подсчитать пользу для здоровья от секса? Я купил крошечный фитнес-трекер, который надевается на палец, считает пульс, оценивает качество сна и прочие показатели здоровья. Почему бы ему не посчитать, хорошо ли я показываю свои умения в спальне?

Это кольцо может записывать жизненные показатели все время. А если покрутить его на пальце, оно синхронизируется со смартфоном — и там можно отслеживать данные в реальном времени. Разумеется, в приложении нет режима «секс», но его можно добавить вручную.

В общем, мы с женой решили попробовать, при этом не делая в постели ничего необычного. Я надел трекер на палец, выгнал из спальни собаку, разделся — и понеслась: ласки руками, ртом и прочими частями тела. Мы делали друг другу приятно на протяжении примерно получаса.

Когда все закончилось, я синхронизировал кольцо со смартфоном. Каковы были результаты? С 12.20 до 12.50 у меня была «кардиотренировка», в процессе которой пульс поднимался до пиковых значений и падал обратно. Низкий пульс соответствовал тем 6−7 минутам, пока я делал ей куннилингус, чтобы мы были в равных условиях по дороге к оргазму. После него пульс постепенно снизился до нормальных значений.

Что мы из этого вынесли? Я понял, что действительно неплохо выкладываюсь в постели.

Сколько при этом сожжено калорий? Наверное, около 200. То есть если заниматься сексом трижды в неделю, то за год можно потратить 30 тысяч без похода в спортзал. Сексологи говорят, что минет сжигает всего 24 калории в час, секс-игры со звуком — около 5 калорий за стон, глубокий сильный оргазм — 24 калории, петтинг — до 90 калорий в час. Сам половой акт — около 100 калорий у мужчин и 70 у женщин.

Наверняка в ближайшие годы появятся трекеры, которые смогут отслеживать движения и делать из этого выводы, обсчитывать объем крови, приливающей к пенису. Словом, будущие эксперименты наверняка будут более интересными!»

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