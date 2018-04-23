«Хочу командовать мужчинами!»: 7 женских фантазий о сексе

Сексуальные фантазии — отличный способ разнообразить интимную жизнь. Вот о чем мечтают некоторые женщины, и порой это не только удивительно, но и заразительно!

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https://www.cosmopolitan.com/sex-love/advice/g3025/sexual-fantasies

«Мне очень нравится мечтать о взаимном доминировании во время каждого секса. Пусть он снова и снова доводит меня до оргазма. Мы обсуждали это с подругами, и они признаются, что такое бывает очень редко. В случае с однополым сексом — чаще, но этот вариант не для меня», — Алиса, 26 лет.

«Я очень хочу попробовать качественный БДСМ, мне нравится думать о том, что мне свяжут руки и будут делать, что захотят (точнее, о чем мы договоримся). Также хочется говорить всякие эротичные вещи и пользоваться в постели секс-игрушками», — Ольга, 30 лет.

«Меня не отпускает идея заняться сексом в публичном месте: торговый центр, библиотека, дом друзей. Возможно, это связано с тем, что моя сексуальная жизнь редко выходит за пределы спальни. Еще я бы хотела попробовать интим с незнакомцем или супружеской парой, а также с начальством или профессором в институте», — Марина, 23 года.

«Я бы хотела пойти куда-то на вечеринку с мужем и там соблазнить какую-нибудь девушку, которая еще не пробовала секс втроем. Муж, правда, эту идею не поддерживает», — Дана, 25 лет.

«В своей фантазии я совсем не похожа на себя. Я феминистка, но хочу заняться сексом с несколькими мужчинами, не знакомыми между собой. Но при этом доминирую в деле я! И хорошо бы все это происходило напротив окна», — Ульяна, 27 лет.

«Парень подарил мне штаны для йоги, у которых есть скрытое отверстие между ног. То есть можно позволять себе многое даже в общественных местах — и никто не заметит. Нас это очень заводит. Но фантазия моя об инструкторе по йоге, которому я тоже очень нравлюсь. Хочу остаться с ним после занятия и показать, как работают мои штаны», — Алла, 28 лет.

«Я хотела бы быстро ехать по пустыне с мужем и доставлять ему удовольствие. И чтобы мы никуда не врезались!» — Наталья, 30 лет.

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