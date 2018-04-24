Почему мы влюбляемся в женатых мужчин и чем это нам грозит

Почему женщины встречаются с чужими мужьями? Дело не в том, что запретный плод слаще. Когда женщина понимает, что мужчина женат, внутри нее словно загорается лампочка: он подходит для замужества. Он ответственный и решился на брак, пожертвовав свободой. Этому самцу не нужно драться с другими, чтобы доказать свое превосходство и профпригодность для брака. В глазах самок он априори хорош. Несвободные мужчины инстинктивно привлекают: раз они кому-то уже понадобились, то нет сомнений в их востребованности. И многие женщины решаются на борьбу за обладание призом. Есть как минимум два типа любовниц: 1. Осознанная— она знала, на что шла, и ее не беспокоит (а иногда и заводит) наличие другой женщины у ее мужчины. Осознанные любовницы не особо спешат замуж и чаще всего преследуют меркантильные цели. Их устраивают периодические встречи, яркий секс без обязательств, атмосфера флирта и осознание собственной желанности. 2. По случаю— мужчина поначалу не сообщил о своем семейном статусе, а когда несчастная все узнала, было уже поздно. Она влюбилась в него по уши и с болью в сердце готова мириться с участью второй скрипки. Она не уверена в себе, боится остаться одна, считает, что какой-никакой мужчина в жизни должен быть. Тема мужской верности-неверности достойна отдельной статьи. Количество причин для измены может быть равно количеству мужчин на белом свете. И все же пару-тройку самых явных мотивов можно выделить: 1. Охотничий инстинкт. Любимая перестала быть трофеем. Есть такое понятие — «обабиться», когда женщина перестает следить за собой, расслабляется, не контролирует свои негативные эмоции, в постели нет разнообразия или секс совсем пропал. Тогда мужчина снова выходит на охоту 2. Возраст. Желание самоутвердиться — как следствие. Мужчина хочет показать окружающим, что он в состоянии содержать молодую женщину, а значит он еще о-го-го! 3. Привычка быть неверным. Низкие моральные принципы и потребительское отношение к жене. Этому какую идеальную жену ни подбери, он все равно найдет кого-то еще. 4. Ошибка молодости. Жена изначально не была особо любима, чтобы хранить ей верность 5. Любовь. Неожиданная встреча, вспышка эмоций, родство душ. В этом случае практически невозможно вернуться к прежней жизни, семье. К сожалению, перспективы стать его женой ничтожно малы. Мужчина вряд ли уйдет с теплого насиженного местечка, где налажен быт, где все носки и чашки на привычных местах, где растут его дети. Лучше прекратить такие треугольные отношения еще на начальном этапе, иначе вам придется принять и смириться с тем, что: — вы будете на последнем месте после его семьи, друзей, работы и увлечений; — не сможете звонить и отправлять ему смс в нерабочее время. Он будет сам выходить на связь, когда ему удобно; — пардон, но у него есть секс с женой. Закройте глаза и только представьте себе это! А еще то, что она, вероятнее всего, не больна, не уродлива, не меркантильна — совсем не такая плохая, как он рассказывает про нее; — праздники — не только Новый год, но и день рождения — вам придется отмечать самой или с подругами; — вы будете находиться в постоянном страхе быть обнаруженными, будете прятаться, маскироваться; — у неверного мужчины вы можете быть не одна. И предъявить ему вы ничего не вправе. Отношения с женатым мужчиной — это своеобразный моральный БДСМ, где есть и наручники — вам многое не позволено, и кляп — приходится молчать об этой связи, и кнут — осознание того, что он изначально не ваш и прав на него вы не имеете. Поэтому в тот момент, когда вы узнаете, что мужчина женат, бегите без оглядки, роняя туфельки, пока между вами не возникла пресловутая химия. Если уже возникла, ищите любые способы отвлечься и не зацикливаться, попытайтесь отключить эмоции и включить разум. Перечитайте выше список того, что вас может ожидать, желательно несколько раз. И затем бегите! Западня Не могу не предупредить вас об одной ловушке. Некоторые женщины рвут устоявшиеся отношения с женатым мужчиной и внезапно сталкиваются с тем, что милый… не хочет уходить! Дело не в любви. Просто он не может допустить, чтобы его бросили, и делает все возможное, чтобы вернуть прежнюю жизнь. Это удар по его самолюбию. Ни один мужчина не любит терять! Это сродни поражению. Поэтому будьте готовы и не сдавайтесь. Если вы не хотите стать чьей-то дублершей в постели и если вы не любительница пострадать, избегайте женатых мужчин. Не стройте отношений там, где изначально почва не предназначена для строительства. И вот еще что: мужчина, который предал свою женщину, когда-нибудь предаст и вас. Фото: Shutterstock