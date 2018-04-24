Интимный вопрос: почему секс долгое время вызывал у наших женщин стыд и чувство вины

Трудно не заметить, что за последние несколько лет женщины стали гораздо увереннее в себе и в том, что касается интимной стороны жизни. По результатам исследования сексологов около 80% опрошенных женщин заявили, что секс является не только важной частью их жизни, но и осознанным выбором. Женщины сейчас не боятся своих желаний, не скрывают свою сексуальность и имеют право на сексуальное удовольствие, но этот процесс только начинает набирать обороты. К сожалению, Россия совсем недавно приблизилась к пониманию того, что секс — это естественно, а не безобразно, что разговаривать с детьми о половых вопросах необходимо, чтобы они не совершали роковых ошибок молодости и сохраняли здоровье, а заниматься сексом в удовольствие не только можно, но и нужно. Но так было не всегда и даже сейчас происходит далеко не со всеми.

Тема сексуальности и всего, что с ней связано, в России до сих пор окутана каким-то ореолом неловкости и стыда — именно так нас с детства учат воспринимать все плотское и эротическое. WMJ.ru совместно с центром семейного и сексуального образования Secrets разбирались, как национальный менталитет и воспитание сказались на сексуальной раскрепощенности российских женщин.

Почему нам стыдно говорить о сексе?

Страна, в которой десятилетиями не было секса, молчала в ответ на вопросы женщин о том, чем же на самом деле является этот самый секс. Тема интимных отношений между мужчиной и женщиной была настолько табуирована, что сейчас секс в СССР нам представляется чем-то, что имеет место быть только под одеялом и исключительно для рождения детей.

Говорить о сексе внутри семьи у нас тоже не принято, причем это касается не только разговоров между родителями и детьми, но и между супругами. А ведь именно отсутствие коммуникации о сексе приводит к тому, что интимная сторона жизни начинает хромать и не приносит удовольствия. Такая модель поведения вовсе не способствует тому, что женщина будет знать, что она хочет от себя и от партнера в постели, уметь выражать свои желания и с уважением относиться к желаниям своего мужчины, а также получать удовольствие от секса.

Кто сказал, что сексом до свадьбы заниматься нельзя?

Что анальный секс — это грязно? Что если у девушки было больше одного полового партнера, то ее можно записывать в представители одной из древнейших профессий? Очень часто вместо того, чтобы объяснить какие-то важные для ребенка вещи, родители сводят все к демонизации этой вещи и наделению ее заведомо ложными утверждениями. Обычно так дело обстоит с мастурбацией.

Девочки начинают сексуализировать свое тело довольно в раннем возрасте, так как уже к трем годам клитор оказывается способен к восприятию ощущений. Увидев ребенка, который прикасается к своим гениталиям, родитель теряется. И вместо того, чтобы объяснить, что это очень личное, что это делают взрослые люди, налагает запрет на прикосновения к тому, что находится ниже пояса. Это накладывает свой отпечаток, и уже в сознательном возрасте у многих женщин отмечается психологический барьер на мастурбацию и вместе с этим на получение сексуального удовольствия.

Точно так же дело обстоит с утверждением о количестве партнеров. Беспорядочные половые связи часто приводят к неконтролируемому течению заболеваний, передающихся половым путем. Но вместо того, чтобы объяснить подростку, вступившему в возраст полового созревания, как правильно предохраняться от заболеваний и нежелательной беременности, родители или учителя прибегают к негативной и оскорбительной лексике, чтобы оттолкнуть ребенка от здравого осмысления разных сторон интимной жизни. В дальнейшем женщина, вступающая в сексуальные отношения с несколькими мужчинами, может испытывать чувство стыда. Или, вопреки своим желаниям, может оставаться в отношениях с мужчиной, который не устраивает ее в постели из-за страха быть осужденной.

Секс — это необходимость?

Должно быть, практически каждая девушка слышала когда-то от подруг, родителей, девочек из старших классов, что первый секс — это страшно и больно. Из этого и вытекает жуткое утверждение о том, что женщина во время секса может и потерпеть. Патриархальное отношение к сексу учит нас именно этому: мужчина в любом случае получает удовольствие, а женщина терпит либо ради этого мужчины, либо ради рождения детей. Но если быть честными, то больно во время секса вообще быть не должно, если, конечно, вы не практикуете БДСМ. Первый секс представляется чем-то обрядовым и языческим. Вот есть девушка, которая невинна и чиста, и у нее есть плева, которую нужно практически проткнуть, что автоматически сделает девушку грязной и порочной. Такая установка в дальнейшем может негативно сказаться не только на качестве сексуальной жизни, но и на здоровье женщины — вагинизм развивается в основном на фоне страха перед болью или пережитого негативного опыта.

Заканчивать на плохой ноте не хочется, поэтому стоит отметить, что сейчас с сексом все не так печально. Мы хоть и маленькими шажочками, но идем к тому, что сексуальность нужно познавать и развивать во благо себе и своим близким, а не прятать в темной коробке. Открываются центры сексуального образования, СМИ пишут толковые статьи о половом воспитании. Все это укрепляет в современных женщинах мысль о том, что секс ни в коем случае не должен быть в тягость и, что немаловажно, сексуальные отношения с мужчиной не ограничиваются старой доброй миссионерской позой.

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Фото: Shutterstock/VOSTOCK