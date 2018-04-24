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«Мой главный приз»: Сергей Шнуров очень откровенно высказался о любви и сексе с женой
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«Мой главный приз»: Сергей Шнуров очень откровенно высказался о любви и сексе с женой 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров на сцене кажется тем еще хулиганом, но в жизни он очень интеллигентный и довольно скромный мужчина. Недавно рокер отметил 45-летие и провел часть этого дня за беседой с корреспондентом журнала StarHit, которому рассказал… о сексе с супругой Матильдой.
«Матильда — главный приз, который я получил, встретив ее. Везунчик. Вообще в народе бытует мнение, что для хорошего настроения мужика надо заниматься с ним сексом как минимум раз в день. Я бы не связывал эти два понятия. Секс же бывает разный. Бывает один раз, но такой, что помнишь до конца дней. А бывает регулярный, но как будто его и не было. Дело не в количестве, а в качестве», — заявил Сергей.
Напомним, не так давно Матильда Шнурова также дала очень откровенное интервью автору книги о группе «Ленинград», в котором рассказала, что однажды простила Сергею измену, хотя намеревалась уйти от него. Супруги женаты уже почти восемь лет, общих детей у них пока нет.
Фото: Instagram
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