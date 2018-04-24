Холостяк в 45+: зарубежные звезды, которые никогда не были женаты

Героям нашего рейтинга не 30 и даже не 40 лет. В их арсенале жизненных достижений есть и головокружительные романы, и знаковые роли, и у некоторых даже дети. Но нет одного: их паспорт девственно чист. За день до дня рождения Аль Пачино (25 апреля легендарный актер отмечает 78-летие) «Летидор» решил вспомнить звездных мужчин, которые даже перешагнув 45-летний рубеж, не торопятся в загс. Аль Пачино, 78 лет Фото: portal.picture-alliance.com Можно долго рассуждать о том, как модель поведения родителей влияет на их детей. Но если мы посмотрим на семью Аль Пачино, то увидим следующее. Отец будущей звезды Сальваторе Пачино очень быстро понял, что формат «любовь до гроба с одной женщиной» ему не подходит. Поэтому он ушел от матери Пачино и потом предпринял несколько попыток найти свое счастье с другими женщинами (если точнее, Пачино-старший был женат пять раз). А сам Аль… «Я никогда не говорю никогда», — именно так на вопрос журналистов о возможной женитьбе вот уже как лет 55 отвечает Аль Пачино. Но этого не случилось ни в 70-х годах прошлого века, когда актер крутил страстный роман с партнершей по фильму «Крестный отец» Дайан Китон , ни в конце 70-х, когда познакомился с актрисой Мартой Келлер , ни в конце 80-х, когда Яна Тэррант родила актеру дочь, ни в 2000-х, когда актриса Беверли Д’Анджело подарила Пачино близнецов… Лед в холостяцком сердце оскароносного актера тронулся относительно недавно — в 2007 году в его жизни появилась аргентинская актриса Люсила Соло (девушка на 40 лет моложе своего звездного возлюбленного). Появилась и… кажется, сотворила с харизматичным мужчиной что-то невероятное.

Мало того, что при совместных выходах с красавицей в свет он сияет как 16-летний влюбленный школьник, так еще и в канун своего 75-летия Пачино заявил, что не исключает возможности своей женитьбы на Люсиле!

В 2015 году он уверял, что свадьба может состояться в самое ближайшее время (зная скрытность актера, журналисты даже не пытались выудить у него более конкретную информацию). Но… сегодня актеру 78 лет, а на его безымянном пальце кольца так и нет. Хотя, кто знает, может быть, Пачино ждет круглой даты? Согласитесь, впервые жениться в 80 лет по плечу не каждому мужчине! Квентин Тарантино , 55 лет Фото: portal.picture-alliance.com В Голливуде шепчутся, что причина одиночества Тарантино кроется не в необходимости поддерживать его амплуа депрессивного одиночки, а в его непростом характере. Квентин — настолько творческая натура (читайте как очень переменчивая), что не может долго встречаться с одной и той же женщиной! Тем не менее, подругами известного режиссера в свое время назывались и Мира Сорвино , и София Коппола, и Кэти Гриффин , и Маргарет Чо . Говорят, по-настоящему теплые чувства (более чем дружеские) Тарантино испытывал только к Уме Турман , но гений и его муза никогда не подтверждали свои романтические отношения. В канун своего 50-летия режиссер «Криминального чтива» в своем интервью Marie Claire ответил на вопрос, который не дает покоя его поклонницам:

У меня был момент, когда все шло к свадьбе, но не получилось. Был период, когда мне хотелось стать отцом, но потом и это прошло. Я не против жены и детей. Пока что мои дети — это мои фильмы. Но я готов к встрече с классной девушкой, и если все пойдет хорошо, я куплю ей кольцо.

В 2017 году мир облетела новость — Квентин Тарантино сделал предложение руки и сердца своей подруге Даниэле Пик. В этой истории есть один удивительный момент. Квентин и Даниэла познакомились в 2009 году, когда режиссеру было 46 лет. То есть в 2013 году, когда Тарантино сказал, что «готов ко встрече с классной девушкой», он уже был знаком со своей невестой! Согласитесь, несостыковка! Как знать, может быть, именно из-за надежды встретить ту самую мы до сих пор так и не увидели госпожу Пик в белом платье под руку с Тарантино? Джерард Батлер , 48 лет Фото: portal.picture-alliance.com Этого актера в Голливуде называют чуть ли не самым последним романтиком в мире. Казалось бы, это прекрасно, когда зрелый мужчина все еще верит в любовь и не разочаровался в светлом чувстве, но из-за этой самой романтичности разрушался каждый роман Джерарда Батлера. Объясняем: Батлер настолько сильно погружается в экранный образ, что и в своих партнершах по фильмам видит не реальных людей, а персонажей.

Он влюбляется и в какой-то момент понимает, что в реальной жизни эта самая красавица совсем не похожа по характеру на ту «девушку с экрана».

Так, у Батлера не сложились отношения ни с Наоми Кэмпбелл , ни с Камерон Диас, ни с Эшли Грин , ни с Дженнифер Энистон , ни с дизайнером интерьеров Морган Браун, с которой он сходился дважды… По слухам, красавица Браун поставила закоренелому холостяку Батлеру условие: либо их отношения переходят на новый уровень, либо их пути расходятся. Если эта история правдива, то становится ясно одно — в свои 48 лет звезда фильма «300 спартанцев» не готов идти в ратушу или же просто еще не встретил ту самую женщину.

Я бы хотел найти девушку, с которой буду вместе долгие годы до самой смерти. Но это случится само по себе. Когда я начинаю планировать что-то, все обычно происходит наоборот,

— цитирует Батлера Woman`s Day. «Летидор» надеется, что все скоро свершится! Джаред Лето , 46 лет Фото: portal.picture-alliance.com Помните пословицу «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты»? Так вот, два лучших друга Джареда Лето — это 43-летний актер Леонардо Ди Каприо и 46-летний креативный директор модного дома Gucci Алессандро Микеле. Что можно сказать об этих мужчинах: талантливы — несомненно, привлекательные — еще бы, избегают загса — вполне вероятно! Стоит ли удивляться, что их друг — 46-летний актер и лидер рок-группы Thirty Seconds to Mars — еще ни разу не был женат и не имеет детей! Резонный вопрос: почему же у такого талантливого красавца все никак не складывается личная жизнь? Поверьте, дело тут не в вечной занятости… Лето уверен, что женившись и став отцом, мужчина должен взять на себя полную ответственность за жену и ребенка. И вот к этому-то наш герой не готов!

Любовь подобна атмосферному явлению, она падает вам на голову, как дождь или снег — без предупреждения! Если вы к ней не готовы, всегда успеете увернуться. Я не ощущаю пустоты из-за отсутствия в моей жизни любви — меня вполне устраивает творческий процесс — кино и музыка — и хорошее отношение моих зрителей,

признался Джаред Лето в одном из интервью.

Но в 2013 году все изменилось — в Каннах оскароносный актер познакомился с моделью русского происхождения Ларой Лието.

Пара неразлучна вот уже как пятый год, но почему-то в СМИ так и не появляется заголовков из серии «На пальце девушки Эдриана Броуди засияло помолвочное кольцо»… «Летидор» надеется, что Броуди воодушевит пример его бывшей невесты, ведь она не побоялась даже пожертвовать своей карьерой ради семьи! Фото: portal.picture-alliance.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!