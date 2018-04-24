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Дженнифер Энистон на вечеринке… с Джастином Теру. Как прошла встреча бывших?
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Дженнифер Энистон на вечеринке… с Джастином Теру. Как прошла встреча бывших? 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Актриса Дженнифер Энистон (49) и Джастин Теру (46) расстались в феврале после двух лет брака (Энистон и Теру были в отношениях с 2011 года, а в 2015-м пара узаконили отношения). Экс-супруги выпустили официальное заявление, в котором рассказали, что решение разойтись было обоюдным.
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После развода Энистон практически не появлялась на публике, а вот ее бывший муж начал гулять почти сразу после новости о расставании. Теру то и дело приписывали какой-нибудь роман. Говорят, сейчас Джастин встречается с моделью Эрикой Карденас (26). А вот Джен, похоже, новых ухажеров не ищет.
И вот, спустя пару месяцев после расставания Энистон и Теру оказались на вечеринке по случаю дня рождения сына Джимми Киммела (50).
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Очевидцы рассказывают: когда Дженнифер приехала туда, Джастин сразу же уехал. Инсайдеры говорят, что Теру вел себя естественно, а вот Энистон нервничала, хотя бывшие супруги так и не встретились.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/dzhennifer-eniston-na-vecherinke-s-dzhastinom-teru-kak-proshla-vstrecha-byvshih/
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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