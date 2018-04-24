Дженнифер Энистон приехала на вечеринку, на которой был ее экс-супруг

В феврале Дженнифер Энистон рассталась с Джастином Теру . Экс-супруги выпустили официальное заявление, в котором рассказали, что решение разойтись было обоюдным. Вот только инсайдеры говорили об обратном, мол, Дженнифер сильно переживает этот раскол. Актриса практически не появлялась на публике в то время, как ее бывшему мужу то и дело приписывали какой-нибудь роман. Вот спустя пару месяцев после расставания Джен и Джастин оказались на одной вечеринки по случаю дня рождения сына Джимми Киммела . По данным зарубежных СМИ, праздник проходил в течение двух дней.

Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон с подругой

Дженнифер Энистон с подругой

Дженнифер Энистон

Первая вечеринка прошла в доме Киммела в Hollywood Hills. Когда Дженнифер приехала туда, Джастин тут же уехал. Он вел себя естественно, а вот Дженнифер нервничала, хотя они и не увидели друг друга.