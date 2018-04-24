Дженнифер Энистон приехала на вечеринку, на которой был ее экс-супруг 

В феврале Дженнифер Энистон рассталась с Джастином Теру. Экс-супруги выпустили официальное заявление, в котором рассказали, что решение разойтись было обоюдным. Вот только инсайдеры говорили об обратном, мол, Дженнифер сильно переживает этот раскол. Актриса практически не появлялась на публике в то время, как ее бывшему мужу то и дело приписывали какой-нибудь роман. Вот спустя пару месяцев после расставания Джен и Джастин оказались на одной вечеринки по случаю дня рождения сына Джимми Киммела. По данным зарубежных СМИ, праздник проходил в течение двух дней.
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон с подругой
Дженнифер Энистон с подругой
Дженнифер Энистон
Первая вечеринка прошла в доме Киммела в Hollywood Hills. Когда Дженнифер приехала туда, Джастин тут же уехал. Он вел себя естественно, а вот Дженнифер нервничала, хотя они и не увидели друг друга.
Напомним, что Энистон и Теру начали встречаться в 2011 году, а узаконили отношения спустя четыре года — в августе 2015. Детей у них нет. Ранее актриса была замужем за Брэдом Питтом.