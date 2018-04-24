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«Я дотерпела до хорошего Миши»: супруга Михаила Боярского рассказала о сложном браке с актером
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«Я дотерпела до хорошего Миши»: супруга Михаила Боярского рассказала о сложном браке с актером 

Teleprogramma.pro 37 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
В январе этого года гостем программы «Судьба человека» стал Михаил Боярский, который откровенно рассказал о семейной жизни и отношениях со своей супругой Ларисой Луппиан. По его словам, в их взаимоотношениях всегда бушевали страсти.
Можно смело сказать, что брак с Боярским отчасти разрушил ее карьеру — в скором времени после замужества Лариса полностью посвятила себя семье и больше не снималась в кино. У Ларисы и Михаила был служебный роман, против которого выступал режиссер Владимиров. Через некоторое время Луппиан все же вернулась в театр и сыграла много заметных ролей на сцене. «Когда мы собирались с Мишей пожениться. Владимиров даже вызвал меня и начал говорить, что мы с Боярским не должны быть вместе, это мезальянс», — вспоминает Лариса.
"Я неожиданно осознала, что хочу за Мишу замуж, хочу жить с ним и родить детей. У меня ощущение, что женщина выбирает мужчину. Я первая предложила ему пожениться, он не торопился особо. Он был не против", — с улыбкой говорит Луппиан.
Когда родился первый сын у Михаила и Ларисы, на экраны вышли «Мушкетеры». Во время съемок Михаил и его коллеги серьезно увлекались алкоголем. Луппиан признается, что это было тяжелое время — ее муж просто спивался. Кроме того, на Михаила обрушилась всенародная слава. «Миша много работал. Да, были запои, но не постоянные. Потом он попал в страшную аварию — лежал в больнице, у него были страшные боли. Зато ему запретили пить», — рассказывает Лариса. По ее словам, артист сам загубил свое здоровье.
"После аварии все равно он пил, я решила подать на развод. В этот же день, когда должен был быть суд, у него случился приступ панкреатита — он чуть не умер. Это был второй шанс. Несмотря на все плохое, Миша был прекрасным отцом", — рассказывает Лариса.
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