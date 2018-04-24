Жена дала умирающему Боярскому второй шанс

Супруга Михаила Боярского Лариса Луппиан дала откровенное интервью. В эфире программы «Судьба человека» телеканала «Россия 1» она рассказала, как порой непросто быть любимой женщиной известного артиста.

Отношения Михаила и Ларисы начиналась как служебный роман. Друзья и коллеги отговаривали девушку от союза с артистом, они считали, что артист ей не пара. Особенно протестовал режиссер Игорь Владимиров . «Когда мы собирались с Мишей пожениться, Владимиров даже вызвал меня и начал говорить, что мы с Боярским не должны быть вместе, это мезальянс», — вспоминает Лариса.

Но, как часто бывает, всеобщее неодобрение только укрепило чувство влюбленной барышни. Луппиан решила связать жизнь с Михаилом.

"Я неожиданно осознала, что хочу за Мишу замуж, хочу жить с ним и родить детей. У меня ощущение, что женщина выбирает мужчину. Я первая предложила ему пожениться, он не торопился особо. Он был не против", — с улыбкой говорит Лариса.

Женщина призналась, что ради Боярского ей пришлось пожертвовать карьерой. Луппиан не снималась в кино и полностью посвятила себя мужу и детям.

После рождения первенца счастливая семейная жизнь дала трещину. На экраны вышли «Мушкетеры», которые сразу же обрели бешенную популярность. Во время съемок картины Михаил и его коллеги начали часто захаживать в кабак, а уж после того, как на артиста обрушилась всесоюзная любовь ее супруг начал спиваться. «Миша много работал. Да, были запои, но не постоянные. Потом он попал в страшную аварию — лежал в больнице, у него были страшные боли. Зато ему запретили пить», — цитирует Ларису Teleprogramma.pro. По ее словам, артист сам загубил свое здоровье.

Для женщины это стало последней каплей, она ушла от мужа и подала на развод. Однако, в тот день, когда был назначен суд, у Боярского начался страшный приступ панкреатита, мужчина чуть не погиб. Супруга не смогла оставить артиста в таком тяжелом положении. Она дала умирающему Боярскому второй шанс. Благодаря заботе и поддержке верной супруги, артист стал на ноги и продолжил радовать зрителей своим творчеством.