Самый дорогой развод: экс-жена российского миллиардера отсудила у мужа яхту за 540 млн долларов

Верховный суд Лондона вынес постановление в рамках «самого дорогого» развода в Великобритании. Как пишет «День. Онлайн», бывшей жене миллиардера Фархада Ахмедова Татьяне досталась суперяхта Luna стоимостью 540 млн долларов. На данный момент яхта находится в ОАЭ. Миллиардер будет обжаловать решение суда. В случае окончательного решения бывшая жена миллиардера получит 115-метровую яхту с двумя вертолетными площадками, десятью VIP-каютами и с самым большим в мире бассейном.

Супруги развелись еще в России. Миллиардер пытался доказать, что все имущество накопил до свадьбы, но суд постановил передать бывшей супруге £453 млн Ранее «СП» сообщала, что жена Дональда Трампа-младшего подала на развод. Пара уже давно не живет вместе, конфликты в их семье стали регулярными.

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