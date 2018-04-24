Страшные фото: Девушка попала в больницу после того, как «немного выпила на вечеринке»

21-летняя Ханна Лотриц чуть не погибла после ночи бурных гуляний. Раньше девушка не пила в таких огромных количествах. После вечеринки ее доставили в госпиталь.

В тот день девушка отправилась на музыкальный фестиваль. В какой-то момент она заметила, что «отстает» от друзей в плане выпитого, и стала «догонять» их. Начались соревнования, кто больше выпьет, и хотя с друзьями Ханны все было хорошо, девушка через пару мгновений потеряла сознание и перестала дышать. Лотриц доставили в госпиталь. Доктора думали, что у нее уже наступила смерть мозга, потому что девушка никак не реагировала на происходящее вокруг.

Сейчас Ханне очень стыдно за случившееся, особенно перед родными, которые так сильно за нее переживали. Она также благодарна друзьям, за то, что они вовремя среагировали и спасли ей жизнь. Часто же говорят: «Да оставь его, до утра проспится». Если бы друзья девушки тоже так подумали, ее бы уже не было в живых.

Ханна в своем блоге обратила внимание на то, что к трагедии ее чуть не привел не алкоголь, а злоупотребление им. Девушка выложила фотографии из больницы, чтобы сделать свою историю более «реальной», а предупреждение более запоминающимся и убедительным. Помогите распространить эту историю — поделитесь ею с друзьями! Ведь передозировка алкоголем может быть такой же опасной, как передозировка наркотиками! Даже во время отдыха не стоит «выключать» осознанность!