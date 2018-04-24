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Звезда сериала «Счастливы вместе» Дарья Сагалова показала фигуру в бикини после двух родов
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Звезда сериала «Счастливы вместе» Дарья Сагалова показала фигуру в бикини после двух родов 

WMJ.ru 55 минут назад
Фото: WMJ.ru
Дарья Сагалова порадовала фолловеров в своем Instagram редким фото. На кадре актриса позирует в ярко-розовом бикини. В комментариях поклонники начали обсуждать формы мамы двух дочек. Напомним, у Сагаловой от супруга Константина Масленникова подрастает две девочки: 7-летняя Лиза и 2-летняя Стефания.
«Какая красивая»; «Классное тело и шикарный купальник»; «Какая шикарная»; «Даш, в чем секрет живота твоего чудесного после 2 родов»; «Ты как всегда на высоте!», — оставляют комментарии фолловеры.
Стоит отметить, что помимо кинематографа, Дарья работает хореографом. Видимо, танцы и помогают Сагаловой оставаться в такой прекрасной форме.
А как тебе фигура актрисы?
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Фото:Instagram
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