Звезда сериала «Счастливы вместе» Дарья Сагалова показала фигуру в бикини после двух родов

Дарья Сагалова порадовала фолловеров в своем Instagram редким фото. На кадре актриса позирует в ярко-розовом бикини. В комментариях поклонники начали обсуждать формы мамы двух дочек. Напомним, у Сагаловой от супруга Константина Масленникова подрастает две девочки: 7-летняя Лиза и 2-летняя Стефания.

«Какая красивая»; «Классное тело и шикарный купальник»; «Какая шикарная»; «Даш, в чем секрет живота твоего чудесного после 2 родов»; «Ты как всегда на высоте!», — оставляют комментарии фолловеры.

Стоит отметить, что помимо кинематографа, Дарья работает хореографом. Видимо, танцы и помогают Сагаловой оставаться в такой прекрасной форме.

А как тебе фигура актрисы?

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Фото:Instagram