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Кэти Холмс в кимоно и шляпе сходила на свидание с бойфрендом
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Кэти Холмс в кимоно и шляпе сходила на свидание с бойфрендом 

Журнал ОК! 47 минут назад
Кэти Холмс и Джейми Фокс придерживаются позиции: «счастье любит тишину». Влюбленные не дают откровенных интервью и редко появляются на публике вместе. Все фотографии, на которых актеры запечатлены, как правило сделаны папарацци. На днях парочка вновь попала в объективы репортеров. Кэти и Джейми сфотографировали, когда они покидали ресторан.
Кэти Холмс
Для романтического свидания с возлюбленным актриса выбрала необычный образ. Джинсы-скинни и белую майку она дополнила ярко-фиолетовым кимано и шляпой. Завершающим штрихов наряда стали кружевные ботильоны. Джейми предпочел более свободный стиль: красный бомбер и джинсы.
Джейми Фоксом
Напомним, что в сентябре прошлого года появились первые совместные фотографии Джейми Фокса и Кэти Холмс. Слухи об их романе ходят уже четыре года. В январе влюбленные вышли в свет вместе, посетив пре-пати премии «Грэмми-2018». Ранее актриса была замужем за Томом Крузом, от которого воспитывает дочь Сури.
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