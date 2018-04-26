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«Наймите ей стилиста!»: Кэти Холмс сходила на свидание в кимоно и шляпе
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«Наймите ей стилиста!»: Кэти Холмс сходила на свидание в кимоно и шляпе 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Бывшая жена Тома Круза актриса Кэти Холмс попала в объективы фотокамер, когда выходила из ресторана в компании своего возлюбленного Джейми Фокса. Пара держалась на некотором расстоянии друг от друга, что выглядело несколько странно. Впрочем, глядя на оригинальный наряд девушки, едва ли можно винить ее спутника в нежелании идти рядом.
Голливудская актриса Кэти Холмс — не самый большой сторонник публичности и всеми силами старается охранять свое тихое счастье от излишнего внимания и любопытства поклонников и прессы. Вероятно, фанаты экс-супруги Тома Круза так и не узнали бы, кем занято ее сердце, если бы не вездесущие папарацци. Влюбленная пара Фокс-Холмс встретилась с репортерами на выходе из ресторана и их свежие снимки тут же заполонили социальные сети.
Для вечернего свидания Кэти выбрала довольно оригинальный образ. Джинсы-скинни и белый топ, которые она дополнила ярко-фиолетовым кимоно с крупным цветочным принтом и широкополой шляпой. Завершили странный наряд брюнетки кружевные ботильоны на высоком каблуке. Стоит отметить, что упомянутое кимоно актриса уже не впервые сочетает с джинсами и белым топом. Похоже, американка уверена, что такой образ заслуживает многократного повторения. Джейми же выбрал для вечера с любимой более традиционный образ — красный бомбер и джинсы — и держался на приличном расстоянии позади Кэти. Однако многие интернет-пользователи явно понимают, почему мужчина не захотел держать любимую за руку.
«Какой кошмар! Будто бабушка какая-то из дурдома сбежала!» «И что такой красавчик, как Том Круз нашёл в ней в своё время?» «О! У моей бабули точно такой же халат!» «Мама дорогая! Это что за бабка-кошатница?!» «Пугало настоящее! Где ее вкус?!» «Наймите ей стилиста! Хочу это развидеть!» «В таком виде семечки у подъезда щелкать, а не по ресторанам ходить!», — писали в сети.
Впрочем, Кэти не привыкать к критике в свой адрес. Девушка отличается довольно оригинальным стилем и часто становится объектом для насмешек. К примеру, недавно актриса вышла на прогулку в город в грязных джинсах. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!
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