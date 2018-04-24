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Пара из Александрова зверски убили мужчину на кладбище
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Пара из Александрова зверски убили мужчину на кладбище 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
Пара из Александрова — 26-летний мужчина и 24-летняя девушка — зверски убили мужчину на кладбище.
Они приехали на кладбище, чтобы навестить могилы родственников накануне православной Радоницы. Молодые люди успели помянуть близких алкоголем. После они пошли искать оставленное спиртное на могилах других похороненных. В поисках бутылки они решили взломать дверь дома на окраине кладбища.
Оказалось, что он не был пуст. Из комнаты вышел 57-летний мужчина, чтобы защитить свое жилище. Пара набросилась на него. Когда молодой человек начал душить хозяина дома, девушка продолжила бить его ножом. В результате мужчина скончался. После они разграбили его жилье. Непонятно, что стало причиной звонка, но девушка обратилась в полицию и рассказала о случившемся.
Сейчас преступники находятся под стражей.
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