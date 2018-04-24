Роза Сябитова: регистрацию брака придумали мужчины

Ведущая ток-шоу «Давай поженимся» Роза Сябитова рассказала, что регистрацию брака придумали именно мужчины, передает НСН.

"Человек — существо социальное. Мы живем в государстве. Государство определяет определенные правила и законы, которые защищают. Соответственно, придумали регистрировать брак, который дает основания для того, что все наследники, которые появятся в этом браке, будут иметь юридические права на наследство.

Так и называется — акт государственной регистрации, что данная семья появилась, и теперь она имеет и ответственность, и определенные права, и защиту. Это, кстати, мужчины придумали. Это чисто мужская история", — заявила телеведущая.

"Я считаю, ЗАГС — это недоверие. Как только они подписали бумагу, они разрушают семью. Это недоверие между мужем и женой, я вообще против всего этого", — сказал Кадыров.