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Роза Сябитова: регистрацию брака придумали мужчины
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Роза Сябитова: регистрацию брака придумали мужчины 

Газета.Ru 1 час назад
Ведущая ток-шоу «Давай поженимся» Роза Сябитова рассказала, что регистрацию брака придумали именно мужчины, передает НСН.
"Человек — существо социальное. Мы живем в государстве. Государство определяет определенные правила и законы, которые защищают. Соответственно, придумали регистрировать брак, который дает основания для того, что все наследники, которые появятся в этом браке, будут иметь юридические права на наследство.
Так и называется — акт государственной регистрации, что данная семья появилась, и теперь она имеет и ответственность, и определенные права, и защиту. Это, кстати, мужчины придумали. Это чисто мужская история", — заявила телеведущая.
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров выступил против регистрации браков в ЗАГСе. Об этом он заявил в интервью телеканалу RT.
"Я считаю, ЗАГС — это недоверие. Как только они подписали бумагу, они разрушают семью. Это недоверие между мужем и женой, я вообще против всего этого", — сказал Кадыров.
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