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Елена Проклова судится с экс-супругом из-за коттеджа в Подмосковье
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Елена Проклова судится с экс-супругом из-за коттеджа в Подмосковье 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Популярная актриса и телеведущая Елена Проклова решила судиться с бывшим супругом за коттедж в Подмосковье — Мытищинский городской суд начнет рассматривать ее иск в мае.
Ранее артистка уверяла всех, что не намерена делить имущество с экс-мужем, бизнесменом Андреем Тришиным, с которым прожила в браке 30 лет. Но, видимо, между бывшими супругами все-таки возникла спорная ситуация. До 2015 года семейная жизнь Прокловой со стороны казалась безоблачной. Пока актриса на одном из ток-шоу не огорошила общественность новостью, что готовится к разводу с третьим мужем, который младше ее на восемь лет. «У нас с Андреем совершенно разные ритмы жизни и пристрастия в еде», — объяснила тогда свое решение киноактриса. Тем более дочь пары Полина уже достигла совершеннолетия и даже обзавелась женихом. Правда, Проклова в одном из интервью не исключала, что они с избранником могут вновь сойтись, если он изменит свое отношение к ней.
По словам артистки, к расставанию она готовилась заранее, несколько лет назад была вынуждена заключить с мужем брачный контракт из-за того, что он увлекся другой женщиной: «Тогда я сказала, что должна быть уверена, что наш ребенок в случае развода будет обеспечен. По контракту за мной остается большой дом, а у него — два маленьких».
Недавно в суд поступил иск от Прокловой, в котором она попросила признать за ней право собственности на дом в деревне Жостово в городском округе Мытищи, сообщили «КВ» в пресс-службе Мособлсуда.
Получается, что спустя три года после развода Елена Игоревна решила узаконить свои права на недвижимость с помощью Фемиды. По всей видимости, бывший супруг не захотел добровольно расстаться с имуществом, в которое тоже вкладывал деньги. Тем не менее телеведущая не спешит делиться с окружающими семейными проблемами.
— Нет, у нас все мирно и спокойно, — заявила «КВ» Елена Проклова.
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