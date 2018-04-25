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Кэти Перри рассекретила свою помолвку с Орландо Блумом
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Кэти Перри рассекретила свою помолвку с Орландо Блумом 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Такого поворота, кажется, не ждали даже самые преданные поклонники Кэти и Орландо. В эфире шоу American Idol ведущая спросила Кэти: не хотела бы она пофлиртовать с конкурсантами. На что певица тут же ответила отказом, рассказав о своей личной жизни.
Кэти переспросили: действительно ли она недавно обручилась? Певица подтвердила эту информацию. Напомним, 33-летняя Кэти и 41-летний Орландо начали свои отношения в январе 2016-го, а в марте 2017-го пара рассталась в первый раз. После этого они снова сошлись, улетели вместе отдыхать, но при этом прятали свой роман от окружающих.
И для Кэти, и для Орландо этот брак станет вторым. У Блума подрастает сын от экс-супруги Миранды Керр, а у Перри детей пока нет.
Ждем официального объявления даты свадьбы!
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Фото:Global Look Press, Getty Images
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