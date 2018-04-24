Вот это новость! Кэти Перри объявила о помолвке

Кэти Перри (33) во время телеинтервью, которое Лорен Зима, телеведущая программы Entertainment Tonight, брала у Кэти Перри, Лайонела Ричи (68) и Люка Брайана (41), ошарашила поклонников неожиданным заявлением.

Когда Лорен игриво поинтересовалась у Кэти, не собирается ли она немного пофлиртовать с молодыми симпатичными конкурсантами, Перри отреагировала резко: «Точно нет! Я помолвлена и очень счастлива!».

Лорен решила уточнить: «Вы обручились совсем недавно?» «Да! Я именно это и имела в виду!» — заявила Перри. Так и стало известно, что Кэти теперь — невеста Орландо Блума (41).

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Это сообщение произвело такой фурор еще и потому, что до недавнего времени было вообще непонятно, действительно ли Кэти и Орландо (которые расстались в прошлом году) воссоединились. Только в конце марта все встало на свои места, когда Перри отправилась на гастроли в Японию и во время одного из своих шоу посвятила одну из песен Блуму: «Это для тебя, мой любимый!» — объявила она.

https://www.youtube.com/watch?v=ERaMlzOl5OU

Напомним, Кэти и Орландо, которые начали встречаться в 2016-м, в марте прошлого года объявили о расставании. Но прошло чуть больше, чем полгода, как их начали снова видеть вместе. Кстати, в феврале этого года Перри, приехав на свадьбу сестры, поймала букет невесты.

После расставания с Орландо Кэти не пустилась во все тяжкие, всего лишь пару раз сходила на свидание с The Weeknd (28) (и то в отместку Селене Гомес (25)) и Робертом Паттинсоном (31). А Блум закрутил мимолетный роман с Ниной Добрев (29).

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Кстати, и для Кэти, и для Орландо, это будет не первый брак. В июле 2010 года Орландо Блум женился на модели Миранде Керр (35). У пары есть сын Флинн. В 2013 году Миранда и Орландо решили развестись после трёх лет брака (актер бросил модель ради партнерши по спектаклю «Шекспировские Ромео и Джульетта» актрисы Кондолы Рашад (31)). А Кэти 23 октября 2010 года вышла замуж за британского комика Рассела Бренда (42). Но уже спустя год 30 декабря 2011-го Рассел подал документы на развод, указав в причине «непреодолимые разногласия». Также стало известно, что бывший супруг Кэти не стал претендовать на половину имущества своей бывшей жены.

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