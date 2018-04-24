Ещё
Вот это новость! Кэти Перри объявила о помолвке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вот это новость! Кэти Перри объявила о помолвке 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Кэти Перри (33) во время телеинтервью, которое Лорен Зима, телеведущая программы Entertainment Tonight, брала у Кэти Перри, Лайонела Ричи (68) и Люка Брайана (41), ошарашила поклонников неожиданным заявлением.
Когда Лорен игриво поинтересовалась у Кэти, не собирается ли она немного пофлиртовать с молодыми симпатичными конкурсантами, Перри отреагировала резко: «Точно нет! Я помолвлена и очень счастлива!».
Лорен решила уточнить: «Вы обручились совсем недавно?» «Да! Я именно это и имела в виду!» — заявила Перри. Так и стало известно, что Кэти теперь — невеста Орландо Блума (41).
все слайды
Это сообщение произвело такой фурор еще и потому, что до недавнего времени было вообще непонятно, действительно ли Кэти и Орландо (которые расстались в прошлом году) воссоединились. Только в конце марта все встало на свои места, когда Перри отправилась на гастроли в Японию и во время одного из своих шоу посвятила одну из песен Блуму: «Это для тебя, мой любимый!» — объявила она.
https://www.youtube.com/watch?v=ERaMlzOl5OU
Напомним, Кэти и Орландо, которые начали встречаться в 2016-м, в марте прошлого года объявили о расставании. Но прошло чуть больше, чем полгода, как их начали снова видеть вместе. Кстати, в феврале этого года Перри, приехав на свадьбу сестры, поймала букет невесты.
После расставания с Орландо Кэти не пустилась во все тяжкие, всего лишь пару раз сходила на свидание с The Weeknd (28) (и то в отместку Селене Гомес (25)) и Робертом Паттинсоном (31). А Блум закрутил мимолетный роман с Ниной Добрев (29).
все слайды
Кстати, и для Кэти, и для Орландо, это будет не первый брак. В июле 2010 года Орландо Блум женился на модели Миранде Керр (35). У пары есть сын Флинн. В 2013 году Миранда и Орландо решили развестись после трёх лет брака (актер бросил модель ради партнерши по спектаклю «Шекспировские Ромео и Джульетта» актрисы Кондолы Рашад (31)). А Кэти 23 октября 2010 года вышла замуж за британского комика Рассела Бренда (42). Но уже спустя год 30 декабря 2011-го Рассел подал документы на развод, указав в причине «непреодолимые разногласия». Также стало известно, что бывший супруг Кэти не стал претендовать на половину имущества своей бывшей жены.
все слайды
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/vot-eto-novost-keti-perri-obyavila-o-pomolvke/
Peopletalk: последние новости
Секретная свадьба? Кажется, Гвинет Пэлтроу вышла замуж Главные слухи Голливуда: девушка Роба Кардашьяна беременна, Марк Джейкобс – наркоман, а Джей Зи продолжает изменять Бейонсе Праздник продолжается! Кортни Кардашьян и Юнес Бенджима уехали в Диснейленд
Женский форум  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
9 признаков нищеты, которые выдают вас с головой205
Анфиса Чехова снялась топлес на острове Бали11
7 женских фантазий о сексе7
Бузова получила в подарок вещи для ее малыша12
Раскрыты секреты выигрыша в лотерею38
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:00
Бузова получила в подарок вещи для ее малыша
Звёзды Шоу-бизнес
01:01
Орлова показала архивное фото с Жанной Фриске
Звёзды
01:24
Парень признался в любви на «Тотальном диктанте»
Любовь
03:25
Настя Каменских полностью разделась для фото
Звёзды
04:02
Опасные сладости, от которых надо держаться подальше
Еда
04:57
Как нас обманывают рекламщики
Психология
03:57
Видео-тест: какими будут ваши дети
Дети
00:59
Шнуров: откровения о жене и сексе
Звёзды
04:03
Селфи раскроет ваши тайны
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение