«Так похожи»: Наталья Подольская поздравила с днем рождения Юлианну Караулову

Певица Юлианна Караулова сегодня отмечает день рождения. Одной из первых именинницу поздравила коллега и подруга Наталья Подольская , разместив совместное фото. В Сети решили, что девушки похожи, как сестры.

Одной из самых ярких и молодых представительниц современного отечественного шоу-бизнеса, Юлианне Карауловой, сегодня, 24 апреля, исполняется 30 лет. Девушка стала известной после проекта «Фабрика звезд–5». Позже она стала петь в группе 5sta Family, а спустя 4 года решила, что готова к сольной карьере. Пиком творчества Юлианны стал 2016 год, когда она выпустила хиты «Ты не такой», «Внеорбитные», «Разбитая любовь».

Поздравить подругу с днем рождения в Инстаграме решила певица Наталья Подольская, при этом вспомнив единственную ссору между ними. «Однажды мы с тобой поссорились. Всего один раз. И вроде даже не поняли, почему? Спустя время я стала листать фото в своем телефоне и поняла, что ты всегда участвовала во всех событиях моей жизни! И это только в этом телефоне. Когда мы познакомились, были еще старые добрые моторолы и нокии и таких фото не сохранилось! Будь счастлива и здорова, моя девочка! Я очень тебя люблю, как родного человека! С днём рождения!» — написала Наташа, прикрепив совместное фото с именинницей. Подписчики артистки принялись поздравлять Юлианну Караулову и отметили, что подруги очень похожи между собой.

«Ой, вы так похожи!» «Ого, я подумала, это ваша сестра-близняшка» «Вы с ней даже больше похожи, чем с сестрой» «Не знала, что вы дружите. С днем рождения Юлианну» «Молодцы, девчонки! Дружба — великое дело и огромный дар свыше! Сама дружу со своими друзьями уже более 30 лет!»

Кстати, недавно поклонники обвинили Юлианну Караулову в том, что она почти не улыбается, на что звезда ответила, что это стало немодным. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!