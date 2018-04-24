Ещё
Седокова рассказала, как проходит ее «продуктивный день»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Седокова рассказала, как проходит ее «продуктивный день» 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Певица Анна Седокова откровенно поделилась своим расписанием и попросила читателей помочь ей в выборе аксессуаров.
Девушка пожелала всем доброго утра и рассказала, что ее вторник начнется с эфира в студии «Авто радио», где она исполнит новую песню «Ни слова о нем», которая быстро стала любимой у слушателей по всей России. После этого певица отправляется на фотосессию для афиш будущего тура. Параллельно Седокова будет создавать новую колонку для модного журнала «SNC».
Кроме того, Анна решила посвятить некоторое время восстановлению и доработке сценария нового проекта. Вечером певица отправится на preparty премии «RU TV», которую будет вести. «Что-то забыла … Но следите за стори и помогите плиз мне на моем телеграм канале выбрать очки, в которых быть на эфире», — попросила своих поклонников звезда.
Фанаты восхитились трудоспособностью Седоковой и заметили, что именно такая активная девушка может без проблем пробиться в шоу-бизнесе, где от человека требуется постоянная отдача и любовь к своей работе.
Russianshowbiz.info: последние новости
Мария Ивакова пришла в шок от японской культуры Леонардо Ди Каприо завел новую подружку Яна Кошкина показала детское фото
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
9 признаков нищеты, которые выдают вас с головой205
Анфиса Чехова снялась топлес на острове Бали11
7 женских фантазий о сексе7
Бузова получила в подарок вещи для ее малыша12
Раскрыты секреты выигрыша в лотерею38
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:00
Бузова получила в подарок вещи для ее малыша
Звёзды Шоу-бизнес
01:01
Орлова показала архивное фото с Жанной Фриске
Звёзды
01:24
Парень признался в любви на «Тотальном диктанте»
Любовь
03:25
Настя Каменских полностью разделась для фото
Звёзды
04:02
Опасные сладости, от которых надо держаться подальше
Еда
04:57
Как нас обманывают рекламщики
Психология
03:57
Видео-тест: какими будут ваши дети
Дети
00:59
Шнуров: откровения о жене и сексе
Звёзды
04:03
Селфи раскроет ваши тайны
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение