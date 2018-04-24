Седокова рассказала, как проходит ее «продуктивный день»

Певица Анна Седокова откровенно поделилась своим расписанием и попросила читателей помочь ей в выборе аксессуаров.

Девушка пожелала всем доброго утра и рассказала, что ее вторник начнется с эфира в студии «Авто радио», где она исполнит новую песню «Ни слова о нем», которая быстро стала любимой у слушателей по всей России. После этого певица отправляется на фотосессию для афиш будущего тура. Параллельно Седокова будет создавать новую колонку для модного журнала «SNC».

Кроме того, Анна решила посвятить некоторое время восстановлению и доработке сценария нового проекта. Вечером певица отправится на preparty премии «RU TV», которую будет вести. «Что-то забыла … Но следите за стори и помогите плиз мне на моем телеграм канале выбрать очки, в которых быть на эфире», — попросила своих поклонников звезда.

Фанаты восхитились трудоспособностью Седоковой и заметили, что именно такая активная девушка может без проблем пробиться в шоу-бизнесе, где от человека требуется постоянная отдача и любовь к своей работе.