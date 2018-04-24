Жена Марка Горонка устроила разборки с его экс-избранницей в прямом эфире

В 90-х по актеру из фильма «Все будет хорошо» сходили с ума многие женщины, но Марк Горонок выбрал именно Веронику Голубкову. Влюбленным пророчили светлое будущее, однако жизнь распорядилась иначе. В результате нападения злоумышленников Горонок оказался прикован к больничной койке. То, что он выжил, стало чудом. Узнав о том, что некогда любимый мужчина может остаться инвалидом, Вероника сбежала, а теперь заявляет, что 12 лет назад родила от Марка дочь Машу. Девочку воспитал состоятельный мужчина, которого Голубкова нашла сразу после расставания с актером.

В ток-шоу «На самом деле» женщина устроила Горонку проверку на детекторе лжи, а также потребовала ДНК-экспертизу. «Я думаю, это девочка не имеет ко мне никакого отношения, я убежден», — заверил собравшихся Марк.

Марк Горонок встретился с экс-возлюбленной в эфире ток-шоу «На самом деле»/Фото: кадр из передачи

В ходе передачи выяснилось, что у экс-возлюбленной Горонка во время романа с ним были и другие мужчины. Несмотря на то, что героиня передачи от этих фактов всячески отнекивалась, эксперты подтвердили, что это действительно правда. «К нему в больницу, когда он туда попал, я не пришла, так как была беременна. Боялась, говорили, что он в коме, он будет инвалидом на всю жизнь. Я боялась тогда даже посмотреть на него. Это была несчастная любовь. Когда моей дочке исполнился год, в моей жизни появился мужчина, который взял всю ответственность за нас на себя», — оправдывалась Голубкова.

Вероника Голубкова утверждает, что родила от Горонка ребенка/Фото: кадр из передачи

Появилась в студии и нынешняя супруга актера. С первых минут она с криками набросилась на соперницу. «Эта женщина здесь врет. Ты достала нас звонками, угрозами. Ты его разбила, ты его тогда уничтожила. Какая дочь, ты хочешь отнять успешного мужика сейчас. Уйди спокойно, сегодня правда откроется», — возмущалась Анна, которая вместе с Марком воспитывает дочь.

Анна Горонок набросилась на соперницу с обвинениями/Фото: кадр из передачи

За невестку вступилась и мама актера — Галина Сергеевна. Женщина переживает, что сейчас посторонний человек пытается разрушить счастливую семью Марка и его супруги Анны.