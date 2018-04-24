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Все только начинается: 51-летняя Джанет Джексон публикует жизнерадостные снимки и готовится к гастролям
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Все только начинается: 51-летняя Джанет Джексон публикует жизнерадостные снимки и готовится к гастролям 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Джанет Джексон
У Джанет Джексон после 50 лет жизнь, как говорится, только началась: она родила первого ребенка, развелась с мужем и вернулась к активной концертной деятельности. Сегодня, например, стало известно, что в гастрольном графике певицы появились новые даты — 11 дополнительных шоу в рамках мирового тура, который стартует этим летом. В честь этого звезда поделилась с поклонниками серией снимков на своей странице в Instagram: на фото артистка позирует в ярких нарядах, демонстрируя отличную форму и прекрасный внешний вид. Конечно, без фильтров и ретуши тут не обошлось, но на это фанаты милостиво закрывают глаза и сходятся в одном: Джанет выглядит гораздо моложе своих лет.
Возможно, все дело в маленьком сыне. Мальчика, которого назвали Иссой, певица родила 13 января 2017 года. Отцом ребенка стал третий муж звезды, катарский миллиардер Виссам аль-Ман, который младше Джанет на восемь лет. Однако всего через несколько месяцев после появления малыша на свет, в апреле, супруги объявили о расставании. Инсайдеры заявили, что причиной развода стали культурные различия и бытовые трудности. Кстати, символично, что эти жизнерадостные фотографии Джексон опубликовала именно сейчас, спустя год после разрыва. Может быть, певица намекает нам, что у нее все хорошо?
Джанет Джексон
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