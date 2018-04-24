Невеста бросила впавшего в кому известного российского актера

Некогда любимая женщина артиста Марка Горонока Вероника Голубева пришла в студию телепередачи «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым , чтобы рассказать всей стране правду. Она тайно родила от него дочь.

Женщина уверяет, что 12 лет назад они были влюблены и планировали совместное будущее, однако роковой случай не позволил их мечтам сбыться: в уличной драке Марка сильно избили, и он впал в кому. Вероника уже тогда знала, что беременна, но решила бросить артиста, так как испугалась, что возлюбленный навсегда останется инвалидом. Она даже не навещала его в больнице.

"Когда я узнала, что беременна, испугалась туда идти. Мне друзья сказали, что он овощ, это — кома. Но еще я не пришла, потому что узнала, что жду ребенка", — призналась Голубева. Также она рассказала, что вскоре встретила другого мужчину, который принял ее дочь Машу и удочерил девочку.

Марк рассказал присутствующим, что долгое время не мог поверить, что его бросила некогда горячо любимая и единственная девушка. «12 лет, вроде… Все ушло, а мне до сих пор обидно, досадно. Я ждал тебя. Система нервная была затронута, я действительно мог остаться инвалидом», — поделился Горонок.

Вероника дала согласие пройти проверку на детекторе лжи. Результаты исследования оказались совсем не в пользу женщины. Выяснилось, что она не была верна Марку и сомневается в его отцовстве.

Вскоре на съемочной площадке появилась нынешняя супруга актера Анна. Женщина с порога обозвала Веронику предательницей. «Он тебя любил! Он ждал, что ты будешь выносить утки. Когда я с ним познакомилась, он был в ужасном состоянии. Но я поверила, что у него есть будущее. Марк всегда говорил, что хочет детей, и я не поверю, что мог оставить своего ребенка», — поведала Анна.

Жена артиста заявила, что это она поставила всеми забытого актера на ноги и даже родила ему дочь. Голубева, по ее мнению, просто захотела денег.

В конце программы Дмитрий Шепелев озвучил результаты ДНК-теста. Экспертиза показала: Марк Горонок не является отцом дочери Вероники Голубевой Марии.